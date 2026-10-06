"Nije me zvala kad joj se rodilo dijete": Milica Todorović mu drugarica iz djetinjstva, sad riješio da otkrije istinu

Frizer Stevan Radivojević priznao da namjerno nije zvao Milicu Todorović na proslavu rođendana

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Estradni frizer Stevan Radivojević, dugogodišnji saradnik Svetlane Cece Ražnatović, proslavio je 32. rođendan u prestižnom restoranu u centru Beograda.

Slavlju je prisustvovao veliki broj javnih ličnosti, a među njima nije bilo njegove drugarice iz djetinjstva, pevačice Milice Todorović.

Stevan nije krio da je namjerno nije pozvao.

Stevan Radivojević estradni frizer

Izvor: instagram/stevansrules/screenshot

"Ja Milicu Todorović mnogo volim, ona je moja drugarica iz djetinjstva. Imamo poseban odnos, ali ona mene nije pozvala kada je imala rođenje djeteta, pa ni ja nju nisam pozvao večeras", iskren je bio Stevan i dodao:

"Ništa se ružno između nas nije desilo, čujemo se i dopisujemo. Ali moram priznati – jeste me pogodilo. Ja sam mnogo lojalan i očekujem da me ljudi sa kojima se družim pozovu. Želim joj svu sreću, ona se uvijek borila da bude mama i imala je pogrešne partnere. Divna je djevojka i to ne znači da se nećemo vidjeti na nekom sledećem slavlju, ali večeras nije tu", zaključio je Stevan.







(Blic, MONDO)