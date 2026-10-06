logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije me zvala kad joj se rodilo dijete": Milica Todorović mu drugarica iz djetinjstva, sad riješio da otkrije istinu

"Nije me zvala kad joj se rodilo dijete": Milica Todorović mu drugarica iz djetinjstva, sad riješio da otkrije istinu

Autor Dragana Tomašević
0

Frizer Stevan Radivojević priznao da namjerno nije zvao Milicu Todorović na proslavu rođendana

Stevan Radivojević priznao da namjerno nije zvao Milicu Todorović na proslavu rođendana Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Estradni frizer Stevan Radivojević, dugogodišnji saradnik Svetlane Cece Ražnatović, proslavio je 32. rođendan u prestižnom restoranu u centru Beograda.

Slavlju je prisustvovao veliki broj javnih ličnosti, a među njima nije bilo njegove drugarice iz djetinjstva, pevačice Milice Todorović.

Stevan nije krio da je namjerno nije pozvao.

Stevan Radivojević estradni frizer
Izvor: instagram/stevansrules/screenshot

"Ja Milicu Todorović mnogo volim, ona je moja drugarica iz djetinjstva. Imamo poseban odnos, ali ona mene nije pozvala kada je imala rođenje djeteta, pa ni ja nju nisam pozvao večeras", iskren je bio Stevan i dodao:

"Ništa se ružno između nas nije desilo, čujemo se i dopisujemo. Ali moram priznati – jeste me pogodilo. Ja sam mnogo lojalan i očekujem da me ljudi sa kojima se družim pozovu. Želim joj svu sreću, ona se uvijek borila da bude mama i imala je pogrešne partnere. Divna je djevojka i to ne znači da se nećemo vidjeti na nekom sledećem slavlju, ali večeras nije tu", zaključio je Stevan.



    (Blic, MONDO)

Tagovi

Stevan Radivojević milica todorović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ