Poznato ko će naslijediti stan Halida Bešlića: Komšinica nakon njegove smrti otkrila detalje o nekretnini

Komšinica pokojnog Halida Bešlića otkrila i da sin Dino živi prekoputa očevog i majčinog stana

Izvor: Kurir / Marina Lopičić

Navršila se godina dana od odlaska legende narodne muzike Halida Bešlića, koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine u 72. godini nakon teške bolesti.

Tim povodom, na sarajevskom groblju Bare okupili su se članovi porodice i najuži krug prijatelja kako bi održali pomen i pomolili se na njegovom mezaru.

Iako su mnogi očekivali prisustvo estradnih kolega, na groblju nije bilo poznatih ličnosti, što je bila izričita želja pjevačevog sina Dina. Izvor blizak porodici objasnio je pozadinu ove odluke.

"Nije želio pompu, nije želio da se od toga pravi bilo šta... Želio je da se okupe samo najbliži ljudi na grobu i u uskom krugu obilježe godinu dana od odlaska najvoljenijeg".



Nakon obilježavanja godišnjice, komšije iz elitnog sarajevskog naselja u kom je Halid Bešlić živio sa suprugom Sejdom otkrile su kako danas izgleda život u blizini njihovog nekadašnjeg doma. Prva komšinica pjevača prisjetila se Halida sa neizmjernim poštovanjem.

"Halid je Halid, on je nezamjenljiv. Sve već znate o njemu, bio je jako dobar."

Ona je otkrila i kako se porodica nosila sa teškim trenucima, posebno u periodu kada je pjevačeva supruga Sejda bila teško bolesna, prije nego što je i sama preminula nekoliko mjeseci poslije Halida.

"Dina viđam često, a najviše sam ga sretala dok je Sejda bila živa. Posljednjih dva mjeseca je muku mučio sa njom, jako je bila bolesna".

Iako su se mnogi pitali šta je sa nekretninom u kojoj su Halid i Sejda proveli godine, komšinica je otkrila ko trenutno boravi u stanu:

"Dino ima tu svoj stan, odmah prekoputa Halidovog i Sejdinog, ali su sada u Halidovom stanu, jer je kod njega u domu pukla neka cijev i morao je da renovira".

Ona je otkrila i kakav je dugoročni plan za pjevačevu imovinu:



"Stan svojih pokojnih roditelja Dino nikada nije izdavao, niti bi to uradio. Ostaviće ga svojoj djeci".

I pored velike zarade i uspjeha tokom bogate karijere, Halid Bešlić je ostao zapamćen po svojoj skromnosti, a porodični dom u Sarajevu ostaje uspomena koja se prenosi na naredne generacije.

(Telegraf, MONDO)