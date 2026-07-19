Oglasio se sin Halida Bešlića i otkrio kako provodi dane nakon smrti roditelja: Emotivnom porukom razniježio sve

Dino Bešlić, sin legendarnog pjevača, pronašao je snagu u ljubavi svoje djece.

Izvor: Instagram/beslicdinopravi

Nakon jednog od najtežih perioda u životu, Dino Bešlić, sin legendarnog pjevača Halida Bešlića, pokazao je gdje danas pronalazi najveću snagu.

Sa odmora je podijelio dirljivu fotografiju sa svojom djecom, koja je mnoge ganula.

Dino trenutno uživa na moru sa sinom i kćerkom, a na objavljenoj fotografiji nježno ih grli dok svi zajedno nasmijani poziraju.

Pogledajte njihove fotografije:

Njihovi osmijesi i zagrljaj govorili su više od hiljadu riječi, a bilo je jasno da mu upravo oni predstavljaju najveći oslonac nakon svega kroz šta je prošao.

Uz fotografiju je kratko poručio da su mu djeca njegova snaga i sreća, dok je u pozadini odabrana pjesma njegovog oca, legendarnog Halida Bešlića, "Ja bez tebe ne mogu da živim", što je objavi dalo dodatnu emotivnu notu i raznježilo brojne pratioce.

"U moru tuge vi ste moja snaga, sreća, ma sve. Voli vas babi", napisao je u objavi.

Ispod objave ubrzo su se nizali komentari podrške, a mnogi su mu poručili da čuva ovakve trenutke i da upravo ljubav porodice pomaže da se prebrode i najteži životni izazovi.

Podsjetimo, porodica Bešlić nedavno je obilježila 40 dana od smrti Sejde Bešlić, Dinove majke. Ona je, nakon borbe s bolešću, preminula svega nekoliko mjeseci nakon svog supruga Halida Bešlića. Gubitak oba roditelja u tako kratkom vremenskom periodu ostavio je dubok trag na porodici, zbog čega su fotografije poput ove posebno dirnule javnost.

Čini se da Dino danas svu snagu crpi upravo iz svoje djece, sa kojima pokušava da stvara nove, lijepe uspomene, dok uspomenu na roditelje čuva kroz ljubav, zajedništvo i pjesme koje su obilježile njihove živote.