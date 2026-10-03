Šta piše u testamentu Lepe Lukić? Evo kome ostavlja stanove, kuću i restoran, ali postoje posebni uslovi

Lepa Lukić je napisala testament u kojem ostavlja imovinu bratanicu uz poseban uslov o brizi za njenu mačku Mazu.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Legendarna pjevačica narodne muzike Lepa Lukić napisala je testament i donijela zvaničnu odluku o raspodjeli svoje cjelokupne imovine. Pjevačica je odlučila da kompletno bogatstvo, koje obuhvata dva stana, kuću, restoran i ušteđevinu, ostavi svom bratancu Radisavu.

Međutim, kako je Lepa Lukić istakla, postoji jedan poseban i strog uslov koji njen nasljednik mora ispuniti kako bi dobio nasljedstvo.

„Napisala sam testament u kom sam navela da moj bratanac mora da brine o mački, ako ja odem prije nje. Radisav treba da čuva Mazu, da je pazi i mazi i naslijediće sve što sam stekla tokom života. To sve stoji u dokumentu koji čuva moj advokat“, izjavila je Lepa tada za Informer.

Pjevačica i njena ljubimica Maza žive zajedno od 2011. godine, a Lepa ne krije koliko je emotivno vezana za nju, ističući da se o njoj brine kao o djetetu.

„Ona je čudo od mačke, ja je doživljavam kao svoje dijete. Zato sam morala da je zbrinem i da znam da će biti dobro kada ja odem na onaj svijet. Od 2011. nas dvije živimo zajedno kao majka i ćerka. Mnogo je pametna, ma pametnija je od mene! Ona se nikad nije pela na sto dok ja jedem, kao što to rade druge mačke. Ima svoje granule i kada kaže: 'Mjauuu', ja je pitam: 'Sine, reci mi šta hoćeš, kaži majci šta želiš?' Odemo zajedno do mjesta gdje stoji njena posuda za hranu i ja joj sipam granule da jede. Kada se nakrka, odemo u spavaću sobu, ja ugasim svjetlo, a ona se popne na krevet i čeka me da zajedno spavamo. Da živim sama, ja bih odlijepila! Uz Mazu nikada nisam sama“, ispričala je pjevačica detalje njihovog suživota.

Komšinica o pjevačici ovako govorila

Da je Lepa ostala prizemna i skromna žena uprkos slavi, bogatstvu i statusu "kraljice narodne muzike", svedoče i njene komšije iz njenog sela, koje za nju imaju samo riječi hvale.

"Ona je bukvalno onakva kakva jeste, ništa se ne folira. Sasvim normalna, skromna žena i to je to. Lepa dolazi u svoje selo, a kada dođe ovde potpuno se normalno ponaša ništa što je ona nešto kraljica narodne muzike ili tako nešto ali sasvim žena normalna. K'o da nije slavna" rekla je jedna komšinica svojevrmeno za medije.

Vidi opis Šta piše u testamentu Lepe Lukić? Evo kome ostavlja stanove, kuću i restoran, ali postoje posebni uslovi 16.1.1940. Lepa Lukić 16. 1. 1940. Lepa Lukić Lepa Lukić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 6 6 / 6 AD

Izvor: Blic / MONDO