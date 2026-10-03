Smiljana Srnec pravosnažno je osuđena na 15 godina zatvora zbog ubistva sestre Jasmine Dominić, čije je tijelo 2019. pronađeno u zamrzivaču porodične kuće u Palovcu, gotovo dvije decenije nakon njene smrti.

Izvor: Profimedia/Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Jedan od najpoznatijih zločina u novijoj istoriji Hrvatske otkriven je u februaru 2019. godine, kada je u zamrzivaču porodične kuće u Palovcu pronađeno telo Jasmine Dominić, kojoj se trag izgubio još 2000. godine.

Njena sestra Smiljana Srnec kasnije je pravosnažno osuđena na 15 godina zatvora zbog ubistva. Sud je utvrdio da je Jasminu usmrtila tokom leta 2000. godine, zadavši joj najmanje pet snažnih udaraca tvrdim predmetom u glavu, nakon čega je njeno tijelo sakrila u zamrzivač.

Tijelo je tamo ostalo narednih 19 godina.

Jasmini se 2000. godine izgubio svaki trag

Jasmina Dominić imala je 23 godine i studirala je u Zagrebu kada joj se tokom ljeta 2000. godine izgubio svaki trag.

Kako je kasnije utvrđeno tokom sudskog postupka, poslednji put je viđena u julu ili avgustu te godine.

Iako porodica godinama nije znala gdje se nalazi, njen nestanak policiji nije prijavljen odmah.

Prema hronologiji slučaja koju je objavio "Jutarnji list", roditelji nestale Jasmine prijavili su nestanak ćerke tek u septembru 2005. godine, pet godina nakon što joj se izgubio trag.

Nakon prijave pokrenuta je potraga. Policija je razgovarala sa desetinama ljudi, uključujući članove porodice, prijatelje i Jasmininu nekadašnju stanodavku, a u potrazi su učestvovali i lovci i pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja.

Godinama su postojale različite priče o tome gdje se Jasmina nalazi.

Prema onome što je kasnije navedeno u obrazloženju presude, Smiljana Srnec govorila je da se njena sestra nalazi u Francuskoj, odnosno da radi na kruzeru.

Sud je kasnije zaključio da je upravo Smiljana iznosila informacije kojima je stvaran utisak da je Jasmina i dalje živa.

Jezivo otkriće u porodičnoj kući

Gotovo 19 godina nakon Jasmininog nestanka, 16. februara 2019. godine, u porodičnoj kući u Palovcu pronađeno je žensko tijelo u zamrzivaču.

Prema tadašnjim medijskim izvještajima, tijelo je pronašao David Balent, tadašnji partner Smiljanine ćerke. Policija je istog dana izašla na lice mjesta.

Policajac Manuel Vugrinec kasnije je na sudu opisao prizor koji je zatekao u kući. Zamrzivač se nalazio u hodniku, bio je djelimično otvoren, a iznad tela nalazile su se plastične kese sa povrćem.

Nakon pronalaska tijela obavljena je obdukcija, a istraga je usmjerena na Smiljanu Srnec.

Ona je uhapšena istog dana, 16. februara 2019. godine.

Četiri dana kasnije određen joj je jednomjesečni istražni pritvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

Jasmina ubijena sa najmanje pet udaraca

Istraga je pokazala da je Jasmina preminula od teških povreda glave.

Tužilaštvo je tvrdilo da joj je tokom ljeta 2000. godine u porodičnoj kući u Palovcu zadato najmanje pet snažnih udaraca tvrdim predmetom u glavu, usljed kojih je zadobila višestruke prelome kostiju glave i preminula.

Protiv Smiljane Srnec u julu 2019. godine, nakon petomjesečne istrage, podignuta je optužnica zbog ubistva.

Optužnica je potom potvrđena pred Županijskim sudom u Varaždinu.

Smiljana je od početka negirala krivicu.

"Nisam ubila svoju sestru", bila je suština njene odbrane, dok je njen advokat tvrdio da nema neposrednog dokaza koji bi pokazao da je upravo ona zadala smrtonosne udarce Jasmini.

Suđenje počelo u oktobru 2019. godine

Suđenje Smiljani Srnec počelo je 15. oktobra 2019. godine pred Županijskim sudom u Varaždinu.

Ona se nakon čitanja optužnice izjasnila da nije kriva.

Tokom višemjesečnog postupka saslušano je oko 30 svjedoka, članovi porodice, komšije i vještaci, a izvođeni su brojni materijalni dokazi.

Tužilaštvo je tvrdilo da je Smiljana ubila sestru dok se Jasmina nalazila u ležećem, odnosno opuštenom položaju.

Tokom vještačenja pronađen je i dio gumene rukavice sa Smiljaninim otiskom, dok su pronađeni i DNK tragovi drugih osoba, uključujući trag neidentifikovanog muškarca.

Upravo je taj trag kasnije postao jedan od glavnih argumenata odbrane.

Smiljanin advokat Krešimir Golubić ukazivao je i na sijedu vlas uočenu na fotografiji sa obdukcije, tvrdeći da nije adekvatno istražena.

Odbrana je tvrdila da postoje alternativna objašnjenja i da nije dokazan zatvoren krug indicija koji bi isključio drugog mogućeg počinioca.

Sud utvrdio da je Smiljana ubila sestru

Poslije osam mjeseci suđenja, Županijski sud u Varaždinu 30. juna 2020. godine proglasio je Smiljanu Srnec krivom za ubistvo Jasmine Dominić.

Osuđena je na 15 godina zatvora, što je bila maksimalna kazna za ubistvo prema zakonu koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja zločina.

Sud je utvrdio da je Smiljana tokom ljeta 2000. godine zadala sestri najmanje pet udaraca u glavu i potom njeno tijelo sakrila u zamrzivač.

Kao otežavajuće okolnosti sud je naveo direktnu namjeru, težinu Jasmininih povreda, činjenicu da je žrtva bila mlada žena, kao i skrivanje njenog tijela gotovo dve decenije.

Sud je posebno ukazao na činjenicu da je Smiljana godinama iznosila neistinite informacije da se Jasmina nalazi u inostranstvu.

Kao jedina olakšavajuća okolnost uzeto je to što je Smiljana majka troje djece.

U kaznu joj je uračunato vrijeme provedeno u istražnom pritvoru od 16. februara 2019. godine.

Vrhovni sud stavio tačku na slučaj

Smiljanina odbrana žalila se na prvostepenu presudu.

Advokat Krešimir Golubić tvrdio je da presuda počiva na indicijama i da tokom postupka nisu razjašnjeni svi tragovi, među kojima su DNK nepoznatog muškarca i sijeda vlas pronađena uz tijelo.

Odbrana je tvrdila i da Smiljana zbog zdravstvenog stanja nije mogla sama da stavi tijelo u zamrzivač i pomera ga po kući.

Vrhovni sud Hrvatske, međutim, odbio je žalbu i u aprilu 2021. godine potvrdio kaznu od 15 godina zatvora, čime je presuda postala pravosnažna.

Vrhovni sud zaključio je da je Smiljana Srnec ubistvo počinila sa direktnom namjerom, u stanju pune uračunljivosti i sa sviješću o protivpravnosti svog postupka.

Sud je kao posebno otežavajuću okolnost naveo da je gotovo 20 godina skrivala sudbinu sestre i držala roditelje i druge članove porodice u zabludi.

Vrhovni sud naveo je i da činjenica da je Jasmina smrtonosne povrede zadobila dok se nalazila u položaju mirovanja, kao i kasnije skrivanje tijela, daju zločinu posebnu težinu.

Smiljana podnijela ustavnu tužbu

Nakon pravosnažne presude, Smiljana Srnec nije odustala od pokušaja da ospori odluku sudova.

U julu 2021. godine podnijela je ustavnu tužbu protiv presuda Županijskog i Vrhovnog suda, pisao je HRT.

Njena odbrana tvrdila je da joj je povrijeđeno pravo na pravično suđenje i da sudovi nisu odgovorili na ključne argumente odbrane.

Advokat je, između ostalog, ponovo ukazivao na DNK nepoznatog muškarca, sijedu vlas pronađenu uz tijelo i druge tragove za koje je smatrao da nisu dovoljno istraženi.

Tvrdio je i da je tokom postupka odbijeno ukupno 35 dokaznih predloga odbrane.

Ustavni sud je, međutim, tužbu odbacio.

Kako je početkom 2024. objavio "Večernji list", Ustavni sud je jednoglasno odbacio njene prigovore, uključujući tvrdnje da presude nisu dovoljno obrazložene, da je povrijeđeno načelo "in dubio pro reo" i da je odluka zasnovana na nepouzdanim iskazima i indicijama.

Privremeno izašla iz zatvora zbog bolesti

Smiljana Srnec kaznu služi u Kaznionici u Požegi.

U septembru 2023. godine privremeno joj je prekinuto izdržavanje kazne zbog zdravstvenih problema.

Županijski sud u Slavonskom Brodu potvrdio je tada da je došlo do pogoršanja njene hronične bolesti koja nije mogla da bude liječena u okviru zatvorskog sistema.

Prekid izdržavanja kazne određen je na tri mjeseca, od 12. septembra do 12. decembra 2023. godine.

U obrazloženju odluke navedeno je da je trebalo da bude podvrgnuta operativnom zahvatu u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Prema poslednjim javno dostupnim informacijama koje su hrvatski mediji objavili u februaru 2025. godine, Smiljana Srnec nastavila je da služi 15-godišnju zatvorsku kaznu u Požegi.

(MONDO)