Snažno nevrijeme i obilne padavine pogodili su djelove Španije, a u Madrigerasu je poginula 102-godišnja žena nakon što je voda prodrla u njenu kuću i dostigla visinu veću od jednog metra.

Izvor: x printscreen NoMePisesLaManguera

Žena stara 102 godine poginula je, dok je 90 ljudi moralo da bude spaseno u Madrigerasu, u španskoj provinciji Albasete, nakon što su obilne padavine izazvale poplave koje su pogodile čitavo mjesto, piše EFE.

Prema prvim podacima, na području Madrigerasa palo je više od 140 litara kiše po kvadratnom metru, nakon čega je pristigla i voda iz okolnih područja i dodatno pogoršala situaciju.

U poplavama je stradala 102-godišnja žena nakon što je voda prodrla u njenu kuću i u unutrašnjosti objekta dostigla visinu veću od jednog metra.

Španski premijer Pedro Sančez uputio je poruku podrške stanovnicima pogođenim nevremenom.

Las lluvias torrenciales y persistentes de la últimas horas han provocado graves daños en muchas zonas de nuestra geografía.



Esta noche ha sido especialmente dura en Madrigueras (Albacete). Estamos muy pendientes de la situación.



Todo mi cariño a los familiares de la mujer que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon)October 3, 2026

Nastavlja se čišćenje

Službe za vanredne situacije nastavile su rad na saniranju posledica poplava nakon teške noći tokom koje su desetine pripadnika službi, stanovnika i volontera učestvovale u čišćenju.

Gradonačelnik Madrigerasa Huan Karlos Talavera Utijel rekao je za EFE da je tokom noći sa poplavljenih ulica uklonjeno oko 50 vozila.

Ulice su i u subotu rano ujutru bile prekrivene vodom i blatom.

Prema saopštenju regionalne vlade Kastilje-La Manče, među poplavljenim javnim objektima nalazi se i zdravstveni centar u Madrigerasu.

Madrigueras (Albacete)



La Dana de Albacete.



79 rescates, 5 desaparecidos, 1 mujer mayor ha muerto.#Albacete#Madrigueraspic.twitter.com/jOmehUDEvV — Isma Ramírez (@ElEnfermeroInv1)October 2, 2026

Zdravstvena služba zbog toga je premještena u prostorije Crvenog krsta u tom mjestu, odakle je nastavila da pruža pomoć stanovništvu.

Predstavnik regionalne vlade u provinciji Pedro Antonio Ruiz Santos stigao je rano ujutru u Madrigeras i saopštio da je i dalje na snazi prvi nivo vanredne situacije u okviru posebnog plana Kastilje-La Manče za nepovoljne meteorološke pojave.

Za samo sat vremena palo skoro 100 litara kiše

Teška situacija zabilježena je i u Valensijskoj zajednici.

Oluja sa obilnim padavinama, koja je prema španskoj Državnoj meteorološkoj agenciji dostigla intenzitet bujičnih padavina, donijela je gradu Alzira čak 143 litra kiše po kvadratnom metru za četiri sata.

Od toga je gotovo 97 litara palo za samo jedan sat, pokazuju podaci Valensijskog meteorološkog udruženja.

Najjači pljusak zabilježen je oko 19 časova.

La situación en Madrigueras (Albacete) es preocupante.



Según el 112 de CLM había activado un aviso amarillo.



Tampoco sabemos nada mas por fuentes oficiales porque las cuentas oficiales y@112clmsiguen en silencio.https://t.co/WKI4cr6Ulipic.twitter.com/nlJapEhJEY — NoMePisesLaManguera (@PlinioElGuapo)October 2, 2026

Gradske vlasti Alzire hitno su sazvale koordinaciono tijelo za vanredne situacije, a ogromna količina vode dovela je do privremenog preopterećenja kanalizacionog sistema u nižim djelovima grada, zbog čega su pojedine ulice poplavljene.

Skoro 60.000 munja

Nevrijeme u Valensijskoj zajednici pratila je izuzetno intenzivna grmljavina.

Tokom epizode nevremena zabilježeno je gotovo 60.000 munja, dok je količina padavina na pojedinim mjestima bila ogromna.

U Santa Magdaleni de Pulpis, u provinciji Kasteljon, palo je do 254 litra kiše po kvadratnom metru, dok je u području La Murta kod Alzire, u provinciji Valensija, izmereno 241 litar po kvadratnom metru.

Ljude izvlačili iz automobila

Upozorenje zbog obilnih padavina ostalo je na snazi i u području Teres de l'Ebre u Kataloniji, gde se tokom narednih sati očekuju nove intenzivne padavine.

Posebno su ugrožena područja Monsija i Baš Ebre.

Vatrogasci su tokom petka iz vozila spasili oko 20 ljudi, dok je put C-12 između Amposte i Tortose, u provinciji Taragona, ostao zatvoren.

Prema podacima Meteorološke službe Katalonije, rizik će biti naročito visok tokom noći i u subotu na području Monsije i Baš Ebre, dok mogućnost intenzivnih padavina postoji i duž ostatka katalonske obale i priobalnog područja.

Gotovo cijela Španija pod upozorenjem

Gotovo čitava Španija nalazi se u subotu pod meteorološkim upozorenjima zbog jakih padavina i oluja.

U tri autonomne zajednice - Kataloniji, Kantabriji i Zajednici Madrid - na snazi je "narandžasti" nivo upozorenja, koji označava ozbiljnu opasnost.

U pojedinim područjima očekuje se i do 60 litara padavina po kvadratnom metru.

Službe za vanredne situacije nastavljaju da prate situaciju, dok se u područjima već pogođenim poplavama nastavlja uklanjanje vode, blata i posljedica nevremena.