Gledaoci su bili iznenađeni kada je u Eliti tokom emsije došlo do teškog emotivnog sloma Radojke Rade Jovanović.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Tokom emisije, učesnica Elite 10, Rada Jovanović je kroz suze iznela da misli da je trudna, a reakcija njenog bivšeg izabranika, Milana Popova, nikoga nije ostavila ravnodušnim. Milan je sve to negodovao, navodeći da ona igra rijaliti.

Stefan Karić izneo je da mu se Rada poverila kako je kasni ciklus, nakon čega je dobila reč, ali se slomila pred svima.

Vidi opis Rada jeca na sav glas jer sumnja da je trudna, Stojin sin hladan kao led: "Platiće tata alimentaciju" Milan Popov Elita 10 Milan Popov Elita 10 Milan Popov Elita 10 Milan Popov Elita 10 Milan Popov Elita 10 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 5 / 5

"Ne želim ovo"

- Ovo je za mene veliko poniženje. Ne želim ovo. Htela sam sa Milanom da popričam nasamo. Kasni mi dosta dugo. Ne glumim, ne želim da igram prokleti rijaliti. On ima žensko dete. Moja je greška što sam priznala osećanja. Krivim sebe. Ne krivim njega, on je muškarac. Ne znam da li bih mogla svoje telo da upropastim. To je mnogo teška životna situacija. Ja decu obožavam. Ja sam pokušala da mu kažem, on je rekao "Ti hoćeš rijaliti preko mene". Ne znam kako da reaguje u takvoj situaciji - iznela je Rada kroz suze.

- Koliko te boli što ti on govori da ti preko njega igraš rijaliti? - pitao je Darko.

- Osećam se jadno i poniženo. Kako bi se bilo koje žensko osećalo? Ja sam zrela, a on pokazuje svoju nezrelost - iznela je Rada.

"Ona igra rijaliti"

Njen bivši izabranik, Milan Popov, inače sin pevačice Stoje Novaković, dobio je priliku da kaže šta misli:

- Mislim da devojka igra rijaliti. Bez mene nema nikakvu priču, neko mnogo pametniji je savetuje. Plaća tata alimentaciju ako jeste trudna. Ja posle svih njenih laži njoj ništa ne verujem. Ja ću preuzeti odgovornost. 'Ajde da vidimo prvo test. Posle toga ćemo ozbiljnije - rekao je Milan.

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Na kraju, Rada je dobila priliku da nešto poruči svojim roditeljima:

- Njima bih se baš izvinila za sve. Pre mog ulaska pričali smo. Ja brukam svoju porodicu koja je časna i ugledna. U mom mestu svi imaju sam reči hvale za njih. Ja sam svojoj uglednoj porodici napravila katastrofu. Moj otac je školovan, eto šta je dočekao od mene. Bruku i sramotu. Ja misli da je Milan igrao igru - završila je Rada koja tokom celog razgovora nije mogla da se smiri.

(Pink.rs / MONDO)



