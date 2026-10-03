Vatrogasci su prethodno intervenisali i na Kržanji u Kučima, gdje je takođe gorjela trava

Izvor: MEDIA BIRO

Tri kuće i jedan objekat u vidu štale odbranjeni su od požara koji je izbio u Piperima, u mjestu Ravni Laz.

Komandir četvrte smjene Službe zaštite i spašavanja Dragan Stanojević kazao je za „Dan“ da su vatrom bili zahvaćeni trava i nisko rastinje, dok se požar nije proširio na šumu.

"Na terenu je pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Kuće su odbranjene i za sada ništa nije ugroženo" kazao je Stanojević.

Vatrogasci su prethodno intervenisali i na Kržanji u Kučima, gdje je takođe gorjela trava. U gašenju požara učestvovala su dva pripadnika Službe zaštite i spašavanja, prnosi „Dan“.

" Intervenisali smo i u Balabanima u Zeti. Tamo je intervenisalo sedam naših vatrogasaca, a u pomoć su nam pritekli i vatrogasci iz Tuzi " naveo je Stanojević.