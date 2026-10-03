Ćerka Aleksandre Prijović prohodala, ponosna baka podelila slike: Svi pucaju od sreće zbog malene Arie

Ponosna baka Zorica Nakić podelila je emotivan snimak prvih Ariinih koraka na Instagramu.

Izvor: Youtube / Aleksandra Prijović

Ćerka Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, malena Aria, je prohodala. Ponosna baka Zorica Nakić podelila je na svom Instagram profilu emotivan snimak iz porodičnog doma, na kojem se vidi kako Aria samostalno pravi svoje prve korake.

Pogledajte:

Ovaj prizor posebno je raznežio Aleksandrinu majku Zoricu, koja je sa svojim pratiocima podelila delić porodične sreće. Na snimku se vidi kako malena Aria sa puno samopouzdanja hoda bez pomoći.

Aria je nedavno proslavila i prvi rođendan, a njeni prvi samostalni koraci sa 11 meseci svakako su jedan od najlepših trenutaka za celu porodicu.

Pogledajte slike sa slavlja:

Inače, Aleksandra i Filip svoju naslednicu uglavnom čuvaju od očiju javnosti, ali članovi porodice s vremena na vreme podele neki simpatičan trenutak iz njihovog privatnog života.

Evo kako je izgledalo Ariino krštenje:

Aleksandra o braku sa Filipom

Iako retko govori o privatnom životu, Aleksandra je nedavno pričala o braku sa Filipom.

- Filip je promenio sve. Pored njega sam naučila mogo o životu, i privatno i poslovno. Zato uvek kažem da je sve ovo naše, jer da njega nije bilo, ništa ne bi bilo isto - kazala je Aleksandra, a potom otkrila kako ona i Filip balansiraju između braka i posla.

- Za nas je sve to negde isto. Zivimo zajedno privatno i poslovno. Svaki dan. Mislim da je to naš plus i zahvalni smo na takvoj prilici - kazala je potom.

- U poslu se desi da Filip i ja imamo nekad različita mišljenja, ali cilj nam je uvek isti pa se brzo dogovorimo - navela je Aleksandra.

(Blic / MONDO)