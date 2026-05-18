logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slađa Alegro otkrila zašto odbija pozive kolega da im dođe na koncert: Mnogi joj aplaudiraju zbog ove odluke

Slađa Alegro otkrila zašto odbija pozive kolega da im dođe na koncert: Mnogi joj aplaudiraju zbog ove odluke

Autor Đorđe Milošević
0

Slađa nam je otkrila šta je to za nju važno kada su u pitanju pozivi kolega i koleginica da se nađe u prvom redu na njihovim koncertima.

Slađa Alegro otkrila zašto odbija pozive kolega da im dođe na koncert: Mnogi joj aplaudiraju zbog ove odluke Izvor: Kurir printscreen

Pjevačica Slađa Alegro sinoć je bila jedna od gošći, pored Višnje Petrović i Tanje Savić, na petom koncertu Magla benda u Beogradu, u Sava Centru.

Sa Slađom smo proćaskali u bekstejdžu dok se spremala, a tom prilikom nam je otkrila da je rado prihvatila poziv Vlade iz benda da bude gost, ali isto da dodala da ne prihvata tek tako pozive da se pojavljuje na koncertima.

"Nisam ljubitelj da se pojavim na bilo čijem koncertu zato što je to dobra reklama. Bitno mi je da energija bude slična, ako je i ista", rekla nam je Slađa, pa dodala čiji poziv da sjedi u prvom redu, ali da ne bude gost, je odbila.

Pogledajte

01:14
Saša Kovačević zvao Sladju Alegro da bude u prvom redu na koncertu: Ona odbila ponudu, sada otkrila razlog
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Dobijam pozive da budem u prvim redovima. Zvao me je Saša Kovačević prije par mjeseci. Poslao mi je poziv i rekao da želi da budem u prvom redu sa mužem i da ispratimo koncert i da ga bodrimo, ali sam ipak rekla da ako već želim da slušam, kupiću kartu i to mi je vid nekog poštovanja", iskrena je bila Slađa.

Tagovi

Slađa Alegro koncerti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ