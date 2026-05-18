Slađa Alegro otkrila zašto odbija pozive kolega da im dođe na koncert: Mnogi joj aplaudiraju zbog ove odluke

Slađa nam je otkrila šta je to za nju važno kada su u pitanju pozivi kolega i koleginica da se nađe u prvom redu na njihovim koncertima.

Izvor: Kurir printscreen

Pjevačica Slađa Alegro sinoć je bila jedna od gošći, pored Višnje Petrović i Tanje Savić, na petom koncertu Magla benda u Beogradu, u Sava Centru.

Sa Slađom smo proćaskali u bekstejdžu dok se spremala, a tom prilikom nam je otkrila da je rado prihvatila poziv Vlade iz benda da bude gost, ali isto da dodala da ne prihvata tek tako pozive da se pojavljuje na koncertima.

"Nisam ljubitelj da se pojavim na bilo čijem koncertu zato što je to dobra reklama. Bitno mi je da energija bude slična, ako je i ista", rekla nam je Slađa, pa dodala čiji poziv da sjedi u prvom redu, ali da ne bude gost, je odbila.

Pogledajte 01:14 Saša Kovačević zvao Sladju Alegro da bude u prvom redu na koncertu: Ona odbila ponudu, sada otkrila razlog Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"Dobijam pozive da budem u prvim redovima. Zvao me je Saša Kovačević prije par mjeseci. Poslao mi je poziv i rekao da želi da budem u prvom redu sa mužem i da ispratimo koncert i da ga bodrimo, ali sam ipak rekla da ako već želim da slušam, kupiću kartu i to mi je vid nekog poštovanja", iskrena je bila Slađa.