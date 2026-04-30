"Plaćaću kazne, imam para": Slađa Alegro bez dlake na jeziku o sukobu s bivšim kolegom, tužio je zbog imena

Autor Dragana Tomašević
Pjevačica Slađa Alegro priznala da nema pravo da koristi ime nekadašnjeg benda, a potom bez dlake na jeziku progovorila o sukobu s bivšim kolegom

Izvor: Instagram/printscreen/sladja.allegro

Sveta Alegro, osnivač i idejni tvorac "Alegro benda", nedavno je otkrio da je nakon prekida saradnje sa Slađom, završio na sudu.

"Ma naša saradnja je bila odlična. Alegro bend je bio institucija u to vrijeme. Sve te pjesme su mojih ruku djelo, moja ideja i moje sve. Ona je jedan super vokal i to je bila dobra saradnja sve dok se nije desilo to što se desilo, i završili smo", rekao je on.

Na pitanje o sudskom sporu i oduzimanju prava na ime benda, Sveta je precizirao:

"Tužba je išla na sve strane, cio bend se okrenuo i napravio to što je napravio. Došli smo do kraja, to znači da sam ja vlasnik žiga, vlasnik Alegro benda, vlasnik pjesama. Pravo je na mojoj strani i idemo dalje".

Juče je Slađa, pred nastup u prijestoničkom klubu, riješila da objasni šta se dešava s imenom "Alegro" i da li će nastaviti da ga koristi.

"Pod kojim imenom nastupam? Slađa Alegro, uvijek! Nemam pravo pravno da se predstavljam tako, ali ću se zvati kako god ja želim. Plaćaću kazne, jer imam para za to! - rekla je odsječno Slađa povodom spora sa nekadašnjim saradnikom.

"Ne bojim se, to nije tema sad. Svašta bih ja tu imala da kažem, da ispričam. Svako radi svoj posao, neko ne radi baš dobro posao... Radićemo kako srce nalaže! Ja sam Slađana Dragaš, ali se mogu zvati kako god, ali kad krene "Jelen" svi znaju ko pjeva tu pjesmu!"

(Blic, MONDO)

