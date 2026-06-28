Zašto su Andreana Čekić i Slađa Alegro godinama u svađi: "Ne bih joj pružila ruku"

Svađa između Slađe Alegro i Andreane Čekić traje godinama, a obje su svojevremeno progovorile na tu temu.

Izvor: Kurir printscreen

Pjevačice Slađa Alegro i Andreana Čekić godinama ne razgovaraju. Kako se ranije pisalo, njih dvije su prekinule kontakt u vrijeme kada je Andreana bila u vezi sa menadžerom Markom Miloševićem, koju njena tadašnja drugarica Slađa nije podržavala.

Andreana Čekić je prije dvije godine iskreno i bez zadrške otkrila šta joj je zasmetalo kod Slađe i preko čega nije mogla da pređe.

„Zato što mi se miješala u privatni život, a ja to ne dozvoljavam“, rekla je kratko Andreana u emisiji „Amidži šou“.

Sa druge strane, Slađa Alegro je istakla da ne želi pomirenje sa Čekićevom, nakon njene izjave.

„Ne znam, nije uopšte važno to. Što bi rekao Andrija Milošević: ‘Da li je ona zdrava?’ Jeste. Izbacila je nove pjesme, neka joj je sa srećom“, rekla je pjevačica, a na pitanje da li bi Andreani pružila ruku poslije svega, odgovorila je:

„Ne planiram ništa, a pogotovo ne razgovor na tu temu. Stvarno nema potrebe, najiskrenije kažem.“

Slađa odbila veliki hit

Pjevačica Slađa Alegro svojevremeno je odbila da snimi pjesmu „Žena od sultana“, koju je kasnije otpjevala njena mlađa koleginica Tijana Em.

„Normalno je da kada moj najbolji drug nešto napiše, on prvo ponudi meni. Bilo je mnogo pitanja: ‘Zašto ti ovo nijesi uzela kada je toliki hit?’. Odgovorno tvrdim da pjesma ‘Žena od sultana’, da sam je ja otpjevala, ne bi bila ovoliki hit. Ne zato što sam ja lošija od Tijane ili ona bolja od mene, nego, prosto, svaka pjesma nađe put do svog pjevača. Ne možete uzeti ničije“, izjavila je Slađa.

„Pjesma jeste meni ponuđena, ja sam zaista pročitala tekst, melodiju i sve to i bilo mi je jasno da će to biti hit kao vrata. No, kada radite u muzici nešto, to morate da osjećate, a ja ‘Ženu od sultana’ nijesam osjetila i to je prosto tako.“