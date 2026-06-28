logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto su Andreana Čekić i Slađa Alegro godinama u svađi: "Ne bih joj pružila ruku"

Zašto su Andreana Čekić i Slađa Alegro godinama u svađi: "Ne bih joj pružila ruku"

Autor Ana Živančević
0

Svađa između Slađe Alegro i Andreane Čekić traje godinama, a obje su svojevremeno progovorile na tu temu.

Zašto su Andreana Čekić i Slađa Alegro godinama u svađi: "Ne bih joj pružila ruku" Izvor: Kurir printscreen

Pjevačice Slađa Alegro i Andreana Čekić godinama ne razgovaraju. Kako se ranije pisalo, njih dvije su prekinule kontakt u vrijeme kada je Andreana bila u vezi sa menadžerom Markom Miloševićem, koju njena tadašnja drugarica Slađa nije podržavala.

Andreana Čekić je prije dvije godine iskreno i bez zadrške otkrila šta joj je zasmetalo kod Slađe i preko čega nije mogla da pređe.

„Zato što mi se miješala u privatni život, a ja to ne dozvoljavam“, rekla je kratko Andreana u emisiji „Amidži šou“.

Sa druge strane, Slađa Alegro je istakla da ne želi pomirenje sa Čekićevom, nakon njene izjave.

„Ne znam, nije uopšte važno to. Što bi rekao Andrija Milošević: ‘Da li je ona zdrava?’ Jeste. Izbacila je nove pjesme, neka joj je sa srećom“, rekla je pjevačica, a na pitanje da li bi Andreani pružila ruku poslije svega, odgovorila je:

„Ne planiram ništa, a pogotovo ne razgovor na tu temu. Stvarno nema potrebe, najiskrenije kažem.“

Slađa odbila veliki hit

Pjevačica Slađa Alegro svojevremeno je odbila da snimi pjesmu „Žena od sultana“, koju je kasnije otpjevala njena mlađa koleginica Tijana Em.

„Normalno je da kada moj najbolji drug nešto napiše, on prvo ponudi meni. Bilo je mnogo pitanja: ‘Zašto ti ovo nijesi uzela kada je toliki hit?’. Odgovorno tvrdim da pjesma ‘Žena od sultana’, da sam je ja otpjevala, ne bi bila ovoliki hit. Ne zato što sam ja lošija od Tijane ili ona bolja od mene, nego, prosto, svaka pjesma nađe put do svog pjevača. Ne možete uzeti ničije“, izjavila je Slađa.

„Pjesma jeste meni ponuđena, ja sam zaista pročitala tekst, melodiju i sve to i bilo mi je jasno da će to biti hit kao vrata. No, kada radite u muzici nešto, to morate da osjećate, a ja ‘Ženu od sultana’ nijesam osjetila i to je prosto tako.“

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Slađa Alegro Andreana Čekić pjevačice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ