Otkriveno za šta je osuđena Anđela Veštica: Starleta "pala" zbog ucene, evo koliko će nositi nanogicu

Starleta Andjela Veštica počela je da služi kaznu na koju je osudjena, a nedavno joj je stavljena i nanogica.

Izvor: Instagram/Printscreen/therealandjela

Anđela Veštica obelodanila je na društvenim mrežama da nosi nanogicu, no, iako se redovno snima sa istom, nije želela sa otkrije zbog čega služi kaznu

Izvor: Instagram printscreen

Kako se sada saznalo, sve je zbog pokušaja ucene.

"Sud je 2023. godine doneo presudu kojom je Anđela Mitkovski, zvana Anđela Veštica, proglašena krivom za pokušaj ucene. Sada je kazna došla 'na naplatu' i njoj je stavljena nanogica za elektronski nadzor. To znači da tokom tri meseca kaznu služi u svojoj kući, ali da bez odobrenja suda ne sme da je napušta", kaže izvor Kurira.

Izbor blizak starleti tvrdi, kao i svi drugi osuđenici u Srbiji koji kaznu služe u svom domu, i starleta ima pravo da u određeno vreme napusti stan, odnosno ima pravo svakoga dana na dnevnu šetnju i boravak van kuće.

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Inače, ovo nije prvi sukob sa zakonom ove starlete. Kako Kurir saznaje, ona je i godinu dana pre kazne za pokušaj ucene bila osuđenja, ali na uslovnu kaznu od tri meseca sa rokom provere od godinu dana pred sudom u Staroj Pazovi i to zbog ugrožavanja sigurnosti.

(Kurir.rs/MONDO)