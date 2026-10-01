Oženio se Džim Keri: U sedmoj deceniji treći put stao na ludi kamen i to sa 32 godine mlađom glumicom (Foto)

Džim Keri je u jednom intervjuu još 2008. godine tvrdio da se posle dva razvoda verovatno više neće ženiti, što je ipak sad porekao.

Izvor: Serge Arnal / Starface / Profimedia

Slavni holivudski glumac Džim Keri (64) tajno se venčao sa svojom višegodišnjom partnerkom, umetnicom Min Ha (32), u Los Anđelesu. Vest o iznenadnom venčanju potvrdio je glumčev predstavnik za medije, dok je sama ceremonija protekla pod velom najstrože tajnosti.

Kako bi sačuvali privatnost svog posebnog dana, Džim Keri i Min Ah nisu prepustili ništa slučaju. Zvanice na venčanju zamoljene su da odlože svoje mobilne telefone i da ne snimaju ceremoniju kamerama, zbog čega nijedan paparaco nije uspeo da zabeleži trenutak sudbonosnog "da".

Ko je Min Ah?

Džim Keri i 32 godine mlađa umetnica Min Ah u vezi su od 2022. godine, kada su prvi put zajedno fotografisani nakon humanitarnog nastupa u Los Anđelesu. Iako su svoju romansu dugi niz godina čuvali daleko od očiju javnosti, zvanično su se zajedno pojavili u februaru 2026. godine na dodeli francuskih filmskih nagrada "Cézar" u Parizu

Izvor: Serge Arnal / Starface / Profimedia

Na toj svečanosti, gde je slavni glumac nagrađen počasnim priznanjem, uz njega su u publici sedele i njegova ćerka Džejn i unuk Džekson. Keri se tada u emotivnom govoru na francuskom jeziku javno zahvalio svojoj porodici, a zatim i partnerki rečima: "Volim te, Min Ha".

Prekršeno obećanje iz 2008. godine

Zvezdi kultnih komedija "Maska", "Glup i gluplji" i "Trumanov šou" ovo je treći brak.

Keri se 1987. godine venčao sa bivšom glumicom i konobaricom Melisom Vomer, sa kojom ima ćerku Džejn. Razveli su se 1995. godine.

Godine 1996. rekao je "da" koleginici iz filma "Glup i gluplji" Loren Holi, ali je taj brak trajao nepunih godinu dana. Pored dva braka, glumac je od 2005. do 2010. godine bio u vezi sa Dženi Mekarti, a kasnije i sa Džindžer Gonzagom i ruskom studentkinjom Anastasijom Vitkinom.

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Izvor: Movieclips Trailers

Zanimljivo je da je Keri u jednom intervjuu još 2008. godine tvrdio da se posle dva razvoda verovatno više neće ženiti. Ipak, 18 godina kasnije, prekršio je sopstveno pravilo i ponovo uplovio u bračnu luku.