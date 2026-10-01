Oženio se Džim Keri: U sedmoj deceniji treći put stao na ludi kamen i to sa 32 godine mlađom glumicom (Foto)

Džim Keri je u jednom intervjuu još 2008. godine tvrdio da se posle dva razvoda verovatno više neće ženiti, što je ipak sad porekao.
Slavni holivudski glumac Džim Keri (64) tajno se venčao sa svojom višegodišnjom partnerkom, umetnicom Min Ha (32), u Los Anđelesu. Vest o iznenadnom venčanju potvrdio je glumčev predstavnik za medije, dok je sama ceremonija protekla pod velom najstrože tajnosti.
Kako bi sačuvali privatnost svog posebnog dana, Džim Keri i Min Ah nisu prepustili ništa slučaju. Zvanice na venčanju zamoljene su da odlože svoje mobilne telefone i da ne snimaju ceremoniju kamerama, zbog čega nijedan paparaco nije uspeo da zabeleži trenutak sudbonosnog "da".
Ko je Min Ah?
Džim Keri i 32 godine mlađa umetnica Min Ah u vezi su od 2022. godine, kada su prvi put zajedno fotografisani nakon humanitarnog nastupa u Los Anđelesu. Iako su svoju romansu dugi niz godina čuvali daleko od očiju javnosti, zvanično su se zajedno pojavili u februaru 2026. godine na dodeli francuskih filmskih nagrada "Cézar" u ParizuIzvor: Serge Arnal / Starface / Profimedia
Na toj svečanosti, gde je slavni glumac nagrađen počasnim priznanjem, uz njega su u publici sedele i njegova ćerka Džejn i unuk Džekson. Keri se tada u emotivnom govoru na francuskom jeziku javno zahvalio svojoj porodici, a zatim i partnerki rečima: "Volim te, Min Ha".
Prekršeno obećanje iz 2008. godine
Zvezdi kultnih komedija "Maska", "Glup i gluplji" i "Trumanov šou" ovo je treći brak.
Keri se 1987. godine venčao sa bivšom glumicom i konobaricom Melisom Vomer, sa kojom ima ćerku Džejn. Razveli su se 1995. godine.
Godine 1996. rekao je "da" koleginici iz filma "Glup i gluplji" Loren Holi, ali je taj brak trajao nepunih godinu dana. Pored dva braka, glumac je od 2005. do 2010. godine bio u vezi sa Dženi Mekarti, a kasnije i sa Džindžer Gonzagom i ruskom studentkinjom Anastasijom Vitkinom.
.Izvor: Movieclips Trailers
Zanimljivo je da je Keri u jednom intervjuu još 2008. godine tvrdio da se posle dva razvoda verovatno više neće ženiti. Ipak, 18 godina kasnije, prekršio je sopstveno pravilo i ponovo uplovio u bračnu luku.