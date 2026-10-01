Na pitanje da li će podnijeti ostavku, Ilinčić je, uz osmijeh, odgovorila: „Za kad vam to treba“.

Izvor: Skupština glavnog grada

U toku je posebna sjednica Skupštine Glavnog grada na kojoj odbornici postavljaju pitanja predstavnicima gradskih institucija.

Sjednicu je napustila direktorica NB „Radosav Ljumović“ Slavica Ilinčić, poručivši da se neće vraćati dok ne dobije pismenu garanciju da neće biti vrijeđana, prenosi Dan.

Ilinčić je reagovala na pitanja odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića, kojeg je zanimalo da li direktorica zna šta podrazumijeva funkcionalna odgovornost i da li je razmišljala o podnošenju ostavke. Mašković je pitao i kako je moguće da je biblioteka pokrenula postupak javne nabavke za knjige koje, kako je naveo, ne postoje, ističući da u tom slučaju „postoje elementi krivičnih djela“.

„Ovo je jedan u nizu skandala kojima urušavate ugled jedne od najznačajnih kulturnih institucija“, kazao je Mašković.

Na pitanje da li će podnijeti ostavku, Ilinčić je, uz osmijeh, odgovorila: „Za kad vam to treba“.

„Neću podnositi ostavku jer biblioteka radi mnogo bolje nego ranije“, kazala je Ilinčić.

Na njenu izjavu reagovao je Mašković, ocijenivši njeno ponašanje neprimjerenim, piše Dan.

Odlazak direktorice iz skupštinske sale otvorio je i pitanje ko će odgovoriti na pitanja odbornika koja su bila upućena upravo njoj. Odbornik DPS-a Vladan Arsović zatražio je da odgovore na ta pitanja pruži gradonačelnik, pozivajući ga da preuzme odgovornost direktora NB „Radosav Ljumović“.

Arsović je posebno pitao ko će sada dati odgovore na pitanja koja su bila namijenjena direktorici, s obzirom na to da je napustila sjednicu.