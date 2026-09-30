"Voljela bih da pjeva Darko Lazić": Udovica i ćerka Tome Zdravkovića prve stigle na koncert, sin se kaje što nije došao

Goca Zdravković, udovica Tome Zdravkovića, stigla je sa Tominom ćerkom Žaklinom na koncert upriličen povodom 35 godina od Tomine smrti

Izvor: Nemanja Nikolić

Goca je sa osmijehom stigla na koncert u čast pokojnog supruga i otkrila je kakve su emocije, pred sam koncert:

"Super, svi smo spremni za provod, za suze, za radost i smijeh - kaže ona i otkriva kako se sa Žaklinom pripremala za predstojeći događaj.

Što se izvođača tiče, Goca nije htjela da otkriva previše, te je istakla da će publika imati prilike da čuje sjajne pjevače, a otkrila je i kome se ona najviše nada.

"Ma biće svi oni, koji su došli da pjevaju Tomine pjesme, za mene su svi sjajni. Ja se nadam da će biti Aca Lukas i voljela bih Darko Lazić".

Pogledajte 03:55 Goca i cerka Zaklina stigle Izvor: Kurir Izvor: Kurir

"Niko mi se ne javlja"

Što se Tominih prijatelja sa estrade tiče, otkriva da se ni sa kim ne čuje.

"Niko mi se ne javlja. Nisam ja ni bila dio toga. Njega nema, dok je bio, oni su ga zvali. Ja em nisam bila tu, em nisam iz tog svijeta - rekla je iskreno, dok je Žaklina istakla da su svi problemi oko filma "Toma" ostali iza njih.

"To je prošlost, zaboravljena. Ništa, to je gotova priča, ide se dalje".

"Žao mu je što nije došao"

Sin, koji o ocu ne želi da priča, nije došao na pomen, ali Goca otkriva da je zbog te odluke zažalio.

"Sin se javio sinoć, sad mu je malo žao što nije došao. Tražio je da mu pošaljem snimke, da vidi kako je bilo. Voljela bih da je iznenađenje, da je došao, ali nije", rekla je Goca i dodala: "Imala sam drugo iznenađenje došla mi je prijateljica iz Njemačke, posle 42 godine prvi put smo se srele".