Gordana Zdravković, udovica legendarnog pjevača Tome Zdravkovića, osvrnula se za MONDO na priče o aferama
Na 35. godišnjicu smrti legendarnog Tome Zdravkovića, 30. septembra, u Sava Centru biće održan veliki koncert sjećanja posvećen jednom od najvećih boema domaće muzičke scene, a tom prilikom održana je i konferencija za medije na kojoj je govorila udovica pjevača, Gordana Zdravković.
“Toma je bio zaljubljen u drugu, a svi spominju Silvanu”: Udovica pjevača prvi put otkrila pravu istinu o aferi (Video)
Ona je govorila o nasleđu čuvene muzičke legende, ali se i osvrnula na priče koje decenijama kruže o pokojnom pjevaču.
Prije svega se dotakla navoda da je Toma Zdravković godinama bio zaljubljen u pokojnu Silvanu.
“Toma je bio zaljubljen u drugu, a svi spominju Silvanu”: Udovica pjevača prvi put otkrila pravu istinu o aferi (Video)
18.5.1939. Silvana Armenulić
"Svi me stalno pitaju da li je Toma bio zaljubljen u Silvanu, i šta je bilo među njima", započela je udovica pjevača.
"Toma nikad nije bio zaljubljen u Silvanu, on ju je jako i poštovao, bila mu je najbolja drugarica, prijatelj u životu, i imali su slične sudbine pa su se nekako dopunjavali i bili jedno drugome rame za plakanje", objašnjava Gordana.Izvor: MONDO
Potom dodaje:
"Ali Toma je jako bio zaljubljen u Silvaninu sestru Mirjanu, i Silvana je jako željela da se Toma oženi Mirjanom, ali se ona udala za nekog boksera i to je završeno tako", ispričala je pred našim kamerama Gordana Zdravković stavivši tačku na priče o aferi pjevača i pjevačice.
Poslušajte njenu izjavu: