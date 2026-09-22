Gordana Zdravković, udovica legendarnog pjevača Tome Zdravkovića, osvrnula se za MONDO na priče o aferama

Izvor: YouTube/screenshot/Toma Zdravković/MONDO

Na 35. godišnjicu smrti legendarnog Tome Zdravkovića, 30. septembra, u Sava Centru biće održan veliki koncert sjećanja posvećen jednom od najvećih boema domaće muzičke scene, a tom prilikom održana je i konferencija za medije na kojoj je govorila udovica pjevača, Gordana Zdravković.

Vidi opis “Toma je bio zaljubljen u drugu, a svi spominju Silvanu”: Udovica pjevača prvi put otkrila pravu istinu o aferi (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 11 / 11

Ona je govorila o nasleđu čuvene muzičke legende, ali se i osvrnula na priče koje decenijama kruže o pokojnom pjevaču.

Prije svega se dotakla navoda da je Toma Zdravković godinama bio zaljubljen u pokojnu Silvanu.

Vidi opis “Toma je bio zaljubljen u drugu, a svi spominju Silvanu”: Udovica pjevača prvi put otkrila pravu istinu o aferi (Video) 18.5.1939. Silvana Armenulić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / RTS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/srbabeg/Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/ Mario Novakovic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube / ekrem milic, Youtube / Neka pesma kaže RTV Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 8 / 8

"Svi me stalno pitaju da li je Toma bio zaljubljen u Silvanu, i šta je bilo među njima", započela je udovica pjevača.

"Toma nikad nije bio zaljubljen u Silvanu, on ju je jako i poštovao, bila mu je najbolja drugarica, prijatelj u životu, i imali su slične sudbine pa su se nekako dopunjavali i bili jedno drugome rame za plakanje", objašnjava Gordana.

Izvor: MONDO

Potom dodaje:

"Ali Toma je jako bio zaljubljen u Silvaninu sestru Mirjanu, i Silvana je jako željela da se Toma oženi Mirjanom, ali se ona udala za nekog boksera i to je završeno tako", ispričala je pred našim kamerama Gordana Zdravković stavivši tačku na priče o aferi pjevača i pjevačice.

Poslušajte njenu izjavu: