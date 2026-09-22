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“Toma je bio zaljubljen u drugu, a svi spominju Silvanu”: Udovica pjevača prvi put otkrila pravu istinu o aferi (Video)

“Toma je bio zaljubljen u drugu, a svi spominju Silvanu”: Udovica pjevača prvi put otkrila pravu istinu o aferi (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Jelena Sitarica
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Gordana Zdravković, udovica legendarnog pjevača Tome Zdravkovića, osvrnula se za MONDO na priče o aferama

Udovica pjevača prvi put otkrila pravu istinu o aferi Izvor: YouTube/screenshot/Toma Zdravković/MONDO

Na 35. godišnjicu smrti legendarnog Tome Zdravkovića, 30. septembra, u Sava Centru biće održan veliki koncert sjećanja posvećen jednom od najvećih boema domaće muzičke scene, a tom prilikom održana je i konferencija za medije na kojoj je govorila udovica pjevača, Gordana Zdravković.

Ona je govorila o nasleđu čuvene muzičke legende, ali se i osvrnula na priče koje decenijama kruže o pokojnom pjevaču.

Prije svega se dotakla navoda da je Toma Zdravković godinama bio zaljubljen u pokojnu Silvanu. 

"Svi me stalno pitaju da li je Toma bio zaljubljen u Silvanu, i šta je bilo među njima", započela je udovica pjevača.

"Toma nikad nije bio zaljubljen u Silvanu, on ju je jako i poštovao, bila mu je najbolja drugarica, prijatelj u životu, i imali su slične sudbine pa su se nekako dopunjavali i bili jedno drugome rame za plakanje", objašnjava Gordana.

Izvor: MONDO

Potom dodaje:

"Ali Toma je jako bio zaljubljen u Silvaninu sestru Mirjanu, i Silvana je jako željela da se Toma oženi Mirjanom, ali se ona udala za nekog boksera i to je završeno tako", ispričala je pred našim kamerama Gordana Zdravković stavivši tačku na priče o aferi pjevača i pjevačice.

Poslušajte njenu izjavu:

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Tagovi

toma zdravković silvana armenulić Gordana Zdravković

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