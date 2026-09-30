"Nisam biznismen, mi smo radna porodica": Petar Grašo od dvije firme zarađuje milione, sad riješio da se oglasi

Petar Grašo se pred beogradski koncert dotakao biznisa o kojima su mediji u regionu iscrpno izvještavali

Izvor: Kurir printscreen

Pjevač Petar Grašo nastupiće pred domaćom publikom 15. oktobra, kada je zakazan susret u Sava centru, a prije izvođenja numera koje su obilježile njegovu karijeru, riješio je da progovori o životu iza reflektora, poslu, porodici i slici koju javnost ima o njemu, a jedna njegova rečenica posebno je privukla pažnju.

Regionalni mediji nedavno su pisali o njegovom porodičnom biznisu van muzike, navodeći da Grašo iza sebe ima ozbiljno poslovno carstvo i milionske prihode od delatnosti kojima se njegova porodica bavi godinama.

"Ja nisam biznismen, pogotovo ne takvog tipa kakvim me mediji predstavljaju", rekao je Grašo za SE TV.

Kako je istakao, njegova porodica je ono što ima gradila postepeno, kroz godine rada i uz mnogo strasti prema onome čime se bave. Od ugostiteljstva do drugih poslova, sve se, kaže, razvijalo polako, bez posebnih uticaja koji bi im bili vjetar u leđa.

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Ipak, među svim poslovima i interesovanjima jedno je oduvek imalo posebno mjesto.

“Muzika je uvijek na prvom mjestu”, poručio je Grašo koji će 15. oktobra održati koncert u Sava Centru.

Koje biznise ima Petar Grašo?

Petar Grašo povezan je sa dvije kompanije koje nemaju veze sa muzikom: Apartments Grašo i Grašo-Commerce, koje su prema poslednjim finansijskim izvještajima ostvarile ukupnu neto dobit od 590.000 eura.

Prema poslednjim podacima finansijskih izvještaja (za 2024. godinu), popularni pjevač upravlja dvijema kompanijama sa sjedištem u Splitu koje zajedno ostvaruju više od pet miliona eura prihoda godišnje.

Firma Apartments Grašo d.o.o., registrovana je u Splitu još 2016. godine. Iako je na papiru glavni vlasnik njegov otac Zoran Grašo, a majka Snežana Grašo ima prokuru, upravo pjevač sjedi u upravi i vodi glavnu riječ. Riječ je o pravom porodičnom poslu, a brojke su impresivne.