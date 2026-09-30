Mladi maneken od kog se ne odvaja Karleuša ima veoma poznatog oca koji je tokom godina izgradio pravu imperiju.

Izvor: YT kanal Pravo lice estrade

Jelena Karleuša ponovo je tema javnosti zbog raskida višegodišnje saradnje sa Zoranom Birtaševićem koji joj je bio i desna ruka, ali i zbog odnosa sa mladim manekenom Aleksandrom Ševom koji ga je, kako se čini, zamenio.

Podsetite se Jeleninih i Zoranovih slika:

Podsetimo, pevačica se ne odvaja od Ševa, zajedno i letuju, a on je dočekuje na aerodromu nakon nastupa i stara se da joj je sve potaman.

Izvor: pritnscreen/tiktok/karleusaofficial

Iako maneken ne želi toliko da se eksponira, sad se saznalo i da je njegov otac Milan Ševo, figura poznata javnosti, posebno u Švedskoj, gde je tokom prethodnih decenija njegovo ime često bilo predmet medijskog interesovanja.

Prema dostupnim informacijama, u pitanju je čovek koji je povezan sa ozbiljnim poslovima kako u nordijskim zemljama, tako i u Srbiji, gde poslednjih godina živi s porodicom.

"Milan je ozbiljna gradska faca. Vlasnik je elitnog beogradskog restorana, kao i lokala koje izdaje. U biznisu je izuzetno cenjen u našem gradu. Mali je na tatu povukao taj šmek. Voli da je u krugu lepih dama i poznatih ličnosti. Voli javni život. Milan se ne eksponira iako je uticajan i moćan", ispričao je izvor Kurira, a u nastavku pogledajte još Karleušinih fotografija sa mladim Ševom:

Vidi opis Ko je moćnik, otac mladog Karleušinog manekena: Sinu će ostaviti imperiju, dobro je poznat u Srbiji i Švedskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT kanal Pravo lice estrade Br. slika: 7 7 / 7

(Kurir.rs/MONDO)