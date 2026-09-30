Mladi maneken od kog se ne odvaja Karleuša ima veoma poznatog oca koji je tokom godina izgradio pravu imperiju.
Jelena Karleuša ponovo je tema javnosti zbog raskida višegodišnje saradnje sa Zoranom Birtaševićem koji joj je bio i desna ruka, ali i zbog odnosa sa mladim manekenom Aleksandrom Ševom koji ga je, kako se čini, zamenio.
Podsetite se Jeleninih i Zoranovih slika:
Ko je moćnik, otac mladog Karleušinog manekena: Sinu će ostaviti imperiju, dobro je poznat u Srbiji i Švedskoj
Podsetimo, pevačica se ne odvaja od Ševa, zajedno i letuju, a on je dočekuje na aerodromu nakon nastupa i stara se da joj je sve potaman.Izvor: pritnscreen/tiktok/karleusaofficial
Iako maneken ne želi toliko da se eksponira, sad se saznalo i da je njegov otac Milan Ševo, figura poznata javnosti, posebno u Švedskoj, gde je tokom prethodnih decenija njegovo ime često bilo predmet medijskog interesovanja.
Prema dostupnim informacijama, u pitanju je čovek koji je povezan sa ozbiljnim poslovima kako u nordijskim zemljama, tako i u Srbiji, gde poslednjih godina živi s porodicom.
"Milan je ozbiljna gradska faca. Vlasnik je elitnog beogradskog restorana, kao i lokala koje izdaje. U biznisu je izuzetno cenjen u našem gradu. Mali je na tatu povukao taj šmek. Voli da je u krugu lepih dama i poznatih ličnosti. Voli javni život. Milan se ne eksponira iako je uticajan i moćan", ispričao je izvor Kurira, a u nastavku pogledajte još Karleušinih fotografija sa mladim Ševom:
Ko je moćnik, otac mladog Karleušinog manekena: Sinu će ostaviti imperiju, dobro je poznat u Srbiji i Švedskoj
(Kurir.rs/MONDO)