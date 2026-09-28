"Moje ljubavi do sada nisu bile vječne": Vlada Magla se slomio pred kamerama, pa briznuo u plač

U jeku priča o razvodu, frontmen Magla benda, Vladan Savić, podgrijao je spekulacije naroda.

Izvor: Tiktok/5 Minutes Left

Frontman "Magla benda", Vladan Savić, ogolio je dušu u emotivnom gostovanju i pred kamerama progovorio o najintimnijim detaljima svog privatnog života. Tokom potresnog razgovora, popularni pjevač nije uspio da suzbije emocije dok se prisjećao roditelja, ćerke i bolnih uspomena koje bi najradije izbrisao.

Teške teme potpuno su ga slomile, pa je na samom kraju na ivici suza priznao voditelju da ga je ovaj intervju u potpunosti emotivno razorio.

Među pitnjima našlo se i ono koje je bilo vezano za njegov ljubavni život, a njegov odgovor su mnogi doživjeli kao potvrdu priča o razvodu.

"Može li prava ljubav trajati vječno?", glasilo je pitanje.

"Partnerska? Nadam se i vjerujem da može, do sada u mom slučaju nije bilo tako", rekao je Vlada za "5 Minutes left".

Na samom kraju voditelju je poručio da ga je "razbio", potom skinuo naočare kako bi obrisao suze.

Zašto svi bruje o razvodu Vlade Magle?

Nakon objave pesme "Krive Drine" i snimka na kom frontmen Magla benda, Vladan Savić, plače uz pomenutu numeru, u komentarima su se pojavili razni navodi.

Od toga da pati za bivšom suprugom, pa sve do toga da se navedno razveo od sadašnje supruge.

Nedugo zatim, imali smo priliku da razgovaramo sa Vladom, kada nam je otkrio da je u odličnim odnosima sa bivšom suprugom Jovanom.

Pogledajte kako su Jovana i Vlada izgledali kao par:

"Jovana i ja imamo savršen odnos, prije svega dijete koje volimo najviše na svijetu. Uvijek sam tu za nju i ona je zauvijek tu za mene", istakao je Vladan.

Međutim nakon pitanja kako je sadašnja supruga reagovala na njegove strastvene scene sa manekenkom u spotu "Čuvam je", vlada je sve zaitrigirao odgovorom:

"Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pjesmi ' Krive Drine'", poručio je kratko Savić.