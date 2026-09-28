Lejkersi slušaju novu pjesmu repera iz Srbije? Osvanuo snimak na mrežama, Srbin napravio pometnju

Hit srbijanskog repera 2Soma osvanuo je u vlogu Lejkersa.

Izvor: MONDO

Mladi reper Filip Đorđević poznatiji kao 2Soma sve je popularniji, a da je estradna scena zaista dobila novo ime o kom se priča, pokazuje i uspjeh njegove pjesme "TIKI".

2Soma Tiki Izvor: YouTube

Numera već oko mjesec i po dana ne izlazi iz TOP 5 u trendingu, a sada je stigla i neočekivana reklama sa druge strane okeana.

Na mreži je osvanuo snimak uz komentar "lagani Tiki na Dončić Lakers vlogu", pa ubrzo i poruka: "Lejkersi slušaju 2soma".

Izvor: instagram/2soma2soma

Komentari su se samo ređali, a dok su jedni oduševljeni hitom, ima i onih kojima se pjesma ne dopada. Ipak, činjenica je da 2Soma polako, ali sigurno postaje jedan od najtraženjih repera.

(Mondo)