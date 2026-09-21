Nakon objave pjesme "Krive Drine", pokrenule su se spekulacije o navodnom drugom razvodu Vlade Magle.

Izvor: MONDO

Nakon objave pjesme "Krive Drine" i snimka na kom frontmen Magla benda, Vladan Savić, plače uz pomenutu numeru, u komentarima su se pojavili razni navodi.

Od toga da pati za bivšom suprugom, pa sve do toga da se navedno razveo od sadašnje supruge.

Vidi opis Zašto svi bruje o razvodu Vlade Magle? Pjevač izjavom podgrijao sumnje, svi se pitaju šta je prava istina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nedugo zatim, imali smo priliku da razgovaramo sa Vladom, kada nam je otkrio da je u odličnim odnosima sa bivšom suprugom Jovanom.

"Jovana i ja imamo savršen odnos, pre svega dijete koje volimo najviše na svijetu. Uvijek sam tu za nju i ona je zauvijek tu za mene", istakao je Vladan.

Međutim nakon pitanja kako je sadašnja supruga reagovala na njegove strastvene scene sa manekenkom u spotu "Čuvam je", vlada je sve zaitrigirao odgovorom:

"Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pjesmi ' Krive Drine'", poručio je kratko Savić.

Magla - Krive drine Izvor: youtube/MAGLA

Zanimljivo je to što u pjesmi "Krive Drine", bend peva o odlasku od voljene osobe, a na samom početku spota se ističe poruka:

"Možda je to jedino dobro što sam uradio za tebe."

Sada su se na društvenoj mreži Iks pojavili navodi da se Vlada Magla razveo:

"Vlada iz Magla benda se izgleda razveo, konačno će biti moj", navela je jedna od korisnica.

Vlada iz Magla benda se izgleda razveo konačno će biti mojjjjjjjjjjjj♥️♥️♥️♥️ — _SreMiCa_ (@mojaShauma)September 21, 2026

Inače, stihovi pesme glase:

Idem negde da se ohladim

da nešto još ne pokvarim

noge same idu niz makadam

kuda ću nemam plan

ne znam šta sve nosi noć i dan

sutra nađi novi stan

Ref.

Ma idi nađi nekog ostavi me

šta će ti ove moje krive Drine

neka ti mali nosi moje ime

pusti me da te volim iz daljine

Ne gledaj me kako odlazim

za mnom ruše se mostovi

koliko je do vrha koraka

kad samo jedan je do dna

Iako je Vladan Savić sve zaitrigirao odgovorom koji može da se shvati i kao potvrda navoda o razvodu, još uvijek se nije zvanično oglasio i potvrdio ove spekulacije.