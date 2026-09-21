Zašto svi bruje o razvodu Vlade Magle? Pjevač izjavom podgrijao sumnje, svi se pitaju šta je prava istina

Nakon objave pjesme "Krive Drine", pokrenule su se spekulacije o navodnom drugom razvodu Vlade Magle.
Nakon objave pjesme "Krive Drine" i snimka na kom frontmen Magla benda, Vladan Savić, plače uz pomenutu numeru, u komentarima su se pojavili razni navodi.
@magla.bendVaša prva rekacija na#krivedrine?♬ original sound - MAGLA
Od toga da pati za bivšom suprugom, pa sve do toga da se navedno razveo od sadašnje supruge.
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Nedugo zatim, imali smo priliku da razgovaramo sa Vladom, kada nam je otkrio da je u odličnim odnosima sa bivšom suprugom Jovanom.
"Jovana i ja imamo savršen odnos, pre svega dijete koje volimo najviše na svijetu. Uvijek sam tu za nju i ona je zauvijek tu za mene", istakao je Vladan.
Međutim nakon pitanja kako je sadašnja supruga reagovala na njegove strastvene scene sa manekenkom u spotu "Čuvam je", vlada je sve zaitrigirao odgovorom:
"Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pjesmi ' Krive Drine'", poručio je kratko Savić.
Zanimljivo je to što u pjesmi "Krive Drine", bend peva o odlasku od voljene osobe, a na samom početku spota se ističe poruka:
"Možda je to jedino dobro što sam uradio za tebe."
Sada su se na društvenoj mreži Iks pojavili navodi da se Vlada Magla razveo:
"Vlada iz Magla benda se izgleda razveo, konačno će biti moj", navela je jedna od korisnica.
Vlada iz Magla benda se izgleda razveo konačno će biti mojjjjjjjjjjjj♥️♥️♥️♥️— _SreMiCa_ (@mojaShauma)September 21, 2026
Inače, stihovi pesme glase:
Idem negde da se ohladim
da nešto još ne pokvarim
noge same idu niz makadam
kuda ću nemam plan
ne znam šta sve nosi noć i dan
sutra nađi novi stan
Ref.
Ma idi nađi nekog ostavi me
šta će ti ove moje krive Drine
neka ti mali nosi moje ime
pusti me da te volim iz daljine
Ne gledaj me kako odlazim
za mnom ruše se mostovi
koliko je do vrha koraka
kad samo jedan je do dna
Iako je Vladan Savić sve zaitrigirao odgovorom koji može da se shvati i kao potvrda navoda o razvodu, još uvijek se nije zvanično oglasio i potvrdio ove spekulacije.