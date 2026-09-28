Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se 500.000 eura, prvobitno opredijeljenih Kliničkom centru Crne Gore za realizaciju Banke humanog mlijeka, prenamijeni za nabavku brahiterapijskog aparata u okviru projekta LIFEGATE.

Izvor: MONDO/Draga Ivanović

KCCG je, kako se navodi u informaciji obajavljenoj na sajtu Vlade, zadužen da sprovede nabavku i o realizaciji i utrošku sredstava izvijesti nadležne institucije.

Brahiterapijski aparat je medicinski uređaj koji se koristi za liječenje raka zračenjem iz neposredne blizine tumora.

Za razliku od klasične radioterapije, gdje zračenje dolazi spolja, kod brahiterapije se mali radioaktivni izvor postavlja u tijelo ili neposredno uz tumor, tako da se visoka doza zračenja usmjeri na oboljelo tkivo, uz nastojanje da se što više zaštite okolni zdravi organi, piše CdM.