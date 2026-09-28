U Holandiji je zabilježen prvi poznati slučaj eutanazije djeteta mlađeg od 12 godina, dvogodišnji mališan, preminuo je uz saglasnost roditelja i ljekara.

Izvor: Yumama

Dvogodišnje dijete eutanazirano je u Holandiji, što je prvi poznati slučaj asistirane smrti djeteta mlađeg od 12 godina koje nije novorođenče.

Rnije je bilo poznato da je u ovoj zemlji eutanazirano dijete mlađe od 12 godina, ali je holandski nadzorni odbor sada otkrio da je dijete imalo svega dvije godine i da je bolovalo od teških bolesti.

Izvještaj Komiteta za kasni prekid trudnoće i prekid života novorođenčadi i djece objasnio je da je dijete, koje je u trenutku smrti imalo skoro 24 mjeseca, rođeno prevremeno u samo 26. nedelji.

Ljekar i roditelji zajedno donijeli odluku

Mališan je tokom svog kratkog života patio od teškog oštećenja mozga, cerebralne paralize i oštećenja vida, kao i od epileptičnih napada koji nisu reagovali na ljekove i šlajma u plućima, što je izuzetno otežavalo disanje. Nakon što su utvrdili da se patnja djeteta ne može ublažiti medicinskim tretmanom, ljekar i roditelji su odlučili da prekinu djetetov život.

Istraga odbora zaključila je da je ljekar koji je sproveo eutanaziju postupao sa dužnom pažnjom. U izvještaju se navodi i da se ljekar konsultovao sa drugim nezavisnim ljekarima radi drugog mišljenja.

Child aged two is euthanised in Netherlands in first case of its kind https://t.co/GyyuePf0Ig — Daily Mail (@DailyMail)September 28, 2026

"Ti ljekari su utvrdili da u to vrijeme dijete nije neprekidno trpelo nepodnošljive bolove. Epilepsija je izazivala veliku nelagodnost, ali epileptični napadi nisu bili neprekidni. Njihov zaključak je bio da i dalje postoje razumne alternative, kao što su palijativne opcije i drugi ljekovi koji bi eventualno mogli dovesti do boljeg kontrole epileptičnih napada", piše u dokumentu.

Uprkos tome, dijete je eutanazirano nakon što je ljekar potražio još jedno drugo mišljenje od ljekara koji je zaključio da je "nepodnošljiva patnja mališana bila jasno vidljiva" i da su uslovi za prekid djetetovog života putem eutanazije bili ispunjeni. Komitet je zaključio da je ljekar donio ispravnu procjenu.

"Svi aspekti ’biti čovjek’, u pogledu motoričkih vještina, ponašanja i ličnosti, bili su teško oštećeni i bez izgleda za poboljšanje", saopštio je komitet, piše Dejli Mejl.

Uprkos svim medicinskim i nemedicinskim intervencijama, roditelji i ljekar nisu primijetili nikakvo poboljšanje stanja djeteta i bili su uvjereni da dijete pati nepodnošljivo i bez perspektive olakšanja.

Eutanazija legalna već dvije godine

Asistirana smrt za neizlečivo bolesnu djecu uzrasta od jedne do 12 godina legalna je već dvije godine u Holandiji. Prije promjene zakona, eutanazija je bila dozvoljena samo za novorođenčad i starije od 12 godina.

Prema holandskom zakonu, moraju se konsultovati roditelji, dijete mora da pati nepodnošljivo i ne smije postojati šansa za oporavak. U suprotnom, eutanazija je u Holandiji dozvoljena samo ako zahtjev potiče od pacijenta i ako se ljekar saglasi da on pati nepodnošljivo.

Ljekar mora biti uveren da pacijent ne djeluje pod pritiskom i mora pribaviti drugo mišljenje.

Holandija prva donijela zakon

Eutanazija uživa snažnu podršku javnosti u Holandiji, a ta zemlja je 2002. godine postala prva nacija koja je legalizovala eutanaziju za osobe sa neizlečivim bolestama.

Prije promjene zakona, nije postojala jasna politika eutanazije za djecu između jedne i 12 godina jer se vjerovalo da ona nisu u stanju da sama donose odluke.