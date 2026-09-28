"Policija Petnjice, podnijela je krivičnu prijavu protiv maloljetnika starog 15 godina mučio psa, a prijave su podnijete i protiv A.R. (28) i E.A. (26) zbog sumnje da su navedeno djelo izvršili putem podstrekavanja", saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Službenici Jedinice policije Petnjica su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, podnijeli krivičnu prijavu protiv maloljetnika starog 15 godina iz Petnjice, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa, kao i protiv A.R. (28) i E.A. (26), takođe iz Petnjice, zbog sumnje da su navedeno krivično djelo izvršili putem podstrekavanja", dodaju u saopštenju.

Iz UP dodaju da se sumnja da je maloljetnik 14. septembra 2026. godine, oko 21.00 čas, u mjestu Sastavci, opština Petnjica, u neposrednoj blizini jedne osnovne škole, mučio i zlostavljao psa crne boje, mješanca, težine oko 10 kilograma i starosti između šest i osam mjeseci, koji je bio bez vlasnika.

On je, kako se sumnja, psa uzeo u naručje, a potom ga preko drvene ograde bacio u vodu, odnosno rijeku Popču.

"A.R. i E.A. se sumnjiče da su istog dana i na istom mjestu podstrekavali maloljetnika da izvrši navedeno krivično djelo, na način što su mu, kako se sumnja, govorili da uhvati psa i baci ga u rijeku, obećavajući mu zauzvrat novčanu naknadu. Policijski službenici su, postupajući po prijavi događaja, preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, identifikovali sva lica i prikupili potrebna obavještenja. O svim utvrđenim činjenicama upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je događaj pravno kvalifikovao i naložio podnošenje krivične prijave protiv osumnjičenih. Pas je, nakon veterinarskog pregleda i ukazane pomoći, zbrinut i potom udomljen", zaključuju iz UP.

"Službenici Jedinice policije Petnjica su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, podnijeli krivičnu prijavu protiv maloljetnika starog 15 godina iz Petnjice, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa, kao i protiv A.R. (28) i E.A. (26), takođe iz Petnjice, zbog sumnje da su navedeno krivično djelo izvršili putem podstrekavanja", ističe se u saopštenju.

Iz UP dodaju da se sumnja da je maloljetnik 14. septembra 2026. godine, oko 21.00 čas, u mjestu Sastavci, opština Petnjica, u neposrednoj blizini jedne osnovne škole, mučio i zlostavljao psa crne boje, mješanca, težine oko 10 kilograma i starosti između šest i osam mjeseci, koji je bio bez vlasnika.

On je, kako se sumnja, psa uzeo u naručje, a potom ga preko drvene ograde bacio u vodu, odnosno rijeku Popču.

"A.R. i E.A. se sumnjiče da su istog dana i na istom mjestu podstrekavali maloljetnika da izvrši navedeno krivično djelo, na način što su mu, kako se sumnja, govorili da uhvati psa i baci ga u rijeku, obećavajući mu zauzvrat novčanu naknadu. Policijski službenici su, postupajući po prijavi događaja, preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, identifikovali sva lica i prikupili potrebna obavještenja. O svim utvrđenim činjenicama upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je događaj pravno kvalifikovao i naložio podnošenje krivične prijave protiv osumnjičenih. Pas je, nakon veterinarskog pregleda i ukazane pomoći, zbrinut i potom udomljen", piše u saopštenju UP.