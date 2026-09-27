Kako se navodi, izabranik Nataše Bekvalac primijetio ju je u jednom poznatom klubu u kojem je pjevačica nastupala, te joj je odmah prišao kako bi se upoznali.

Izvor: Instagram/draganabekvalac72

Pop pjevačica Nataša Bekvalac nedavno je proslavila 46. rođendan, a iako je slavlje proteklo u odličnoj atmosferi, mnogima nije promaklo da se muškarac koji se poslednjih mjeseci povezuje sa novosadskom barbikom nije pojavio na proslavi.

Pogledajte fotke sa proslave rođendana Nataše Bekvalac:

Vidi opis Novi dečko Nataše Bekvalac prije nje muvao njenu koleginicu: Novi ljubavni trougao trese domaću estradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

I dok se još nagađa zbog čega je izostao sa važnog slavlja, gradskim kuloarima počela je da kruži nova, mnogo pikantnija priča.

Navodno je Natašin sadašnji izabranik svojevremeno pokušavao da osvoji mladu pjevačicu Niku Jović.

On ju je primijetio u jednom poznatom gradskom klubu u kojem je pjevačica nastupala i odmah joj prišao kako bi se upoznali.

Kako se priča, bio je veoma fin, a nakon što je saznao Nikin broj telefona, počeo je da joj šalje poruke. Upornost se, ipak, nije isplatila jer je Nika u tom trenutku već bila u ozbiljnoj vezi.

Ko je Nika Jović?

Pjevačica je mnogima poznata po tome što često nastupa po gradskim klubovima i restoranima, a bije je glas da pravi odličnu atmosferu.

Ipak, široj javnosti postala je poznata kada je komentarisala stajling Rade Manojlović, rekavši da joj se "želudac prevrne" kada vidi neke njene kombinacije, ali da nema ništa protiv nje i da joj je Rada čak i draga kao osoba.

(Telegraf/MONDO)