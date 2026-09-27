Dvije osobe su poginule, a desetine su povrijeđene kada se autobus sa turistima koji su putovali na Oktoberfest prevrnuo na auto-putu na jugu Njemačke.

Izvor: VERTEX Youtube printscreen

Dvije osobe su poginule, a veliki broj ljudi je povrijeđen kada se autobus sa grupom filipinskih turista u nedelju prevrnuo na jugu Njemačke dok je putovao ka Oktoberfestu u Minhenu, prenosi DW.

Autobus je krenuo iz Milana, italijanskog grada u kojem živi velika filipinska zajednica.

Prema navodima njemačke policije, u autobusu su bila 33 turista kada je vozilo u 5.41 čas po lokalnom vremenu sletjelo sa auto-puta A96 i prevrnulo se. U nesreći nisu učestvovala druga vozila.

Šestoro povrijeđenih odmah je helikopterima prevezeno u obližnje bolnice, a jedna osoba i dalje je u životnoj opasnosti. Još dvije osobe prevezene su u bolnicu vozilima Hitne pomoći, dok su 22 osobe najpre zbrinute na mjestu nesreće. Nekoliko njih je potom takođe prevezeno u bolnicu.

Policija je za sada identifikovala samo jednu od dvije poginule osobe, 58-godišnjeg državljanina Filipina.

"U početku je, naravno, sve veoma haotično i teško je utvrditi činjenice", rekao je portparol lokalne policije.

Policiji je bilo potrebno nekoliko sati da potvrdi koliko se ljudi nalazilo u autobusu.

Vozač pod istragom zbog ubistva iz nehata

Pored 33 turista, u autobusu su bila i dvojica italijanskih vozača, od kojih nijedan nije povrijeđen u nesreći.

Protiv vozača koji je upravljao autobusom u trenutku nesreće pokrenuta je istraga zbog ubistva iz nehata, saopštila je policija.

"To je standardna procedura", objasnila je portparolka policije.

Uzrok nesreće za sada nije poznat.

"Javno tužilaštvo naložilo je vještačenje i rekonstrukciju nesreće kako bi se utvrdio njen uzrok. Suviše je rano za bilo kakve komentare", saopštila je policija.

Više od 200 vatrogasaca, medicinskih radnika i policajaca upućeno je na mjesto nesreće. Dio auto-puta bio je potpuno zatvoren, a saobraćaj je ponovo uspostavljen tokom poslijepodneva.

Poslednjih nedelja dogodilo se nekoliko teških autobuskih nesreća. Ranije u septembru holandski autobus doživio je nesreću u Švajcarskoj, u kojoj je poginulo pet osoba, dok je u nesreći autobusa na njemačkom auto-putu A3 povređeno 30 ljudi.

Oktoberfest privlači milione posjetilaca

Oktoberfest u Minhenu najveći je festival piva na svijetu i svake godine privlači milione posjetilaca u glavni grad Bavarske.

Festival traje oko dvije nedelje, a poznat je po velikim pivskim šatorima, tradicionalnoj bavarskoj hrani, muzici uživo i zabavnim sadržajima. Posjetioci dolaze iz Njemačke, ali i iz brojnih drugih zemalja.

Ovogodišnji Oktoberfest traje od 19. septembra do 4. oktobra. Organizatori su saopštili da je do polovine festivala zabilježeno oko 3,8 miliona posjetilaca, što je približno 300.000 više nego u istom periodu prošle godine.