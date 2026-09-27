Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, određeno je zadržavanje do 72 sata za T.B. i B.L., osumnjičene za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz ODT-a Berane, T.B. je 24. septembra 2026. godine u svojoj porodičnoj kući, u naselju Talum, nakon kratke verbalne rasprave, drvenim štapom zadao više udaraca supruzi, oštećenoj F.I., u predjelu glave i tijela.

„Usljed čega je oštećena zadobila lake tjelesne povrede“, navodi se u saopštenju.

Drugi osumnjičeni, B.L., kako navode iz ODT-a, 27. septembra u ranim jutarnjim časovima, u porodičnoj kući oštećenog, u naselju V, u alkoholisanom stanju, napao je svog strica, R.L.

Prema navodima tužilaštva, B.L. je nakon verbalnog napada stricu zadao više udaraca otvorenim i zatvorenim šakama u predjelu glave, usljed čega je oštećeni zadobio tjelesne povrede.

Iz ODT-a navode da R.L. pripada posebno ranjivoj kategoriji zbog svoje starosti.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi mogli ponoviti krivična djela, dok je B.L. zadržavanje određeno i zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogao ometati postupak uticanjem na svjedoke.

„U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mjere i radnje, u cilju donošenja zakonite odluke u ovim predmetima“, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama.