Najmanje jedna osoba je poginula, dok je skoro 150.000 domaćinstava ostalo bez struje nakon što je snažna oluja pogodila istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: Good morning America Youtube printscreen

Snažna oluja pogodila je tokom vikenda istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država, izazivajući nestanke struje, poplave i probleme u avio-saobraćaju, dok je u Njujorku proglašeno vanredno stanje.

Snažna i smrtonosna oluja, poznata kao nor'ister (nor'easter), pogodila je tokom vikenda istočnu obalu SAD, donoseći obilne padavine, poplave, snažne vetrove i opasne uslove duž obale.

Širom pogođenog područja oborena su stabla i električni vodovi, najmanje jedna osoba je poginula, a veliki broj domaćinstava ostao je bez struje. Nadležni su upozorili da bi vremenski uslovi mogli dodatno da se pogoršaju.

Od Sjeverne Karoline do Nove Engleske zabilježene su ozbiljne priobalne poplave, visoki talasi, snažni vjetrovi, kiša i opasne povratne morske struje. Među pogođenim područjima su Boston, kao i šire područje Njujorka.

Skoro 150.000 domaćinstava ostalo bez struje

Nestanci električne energije do nedelje ujutru bili su rasprostranjeni širom pogođenog područja. Prema podacima sajta PowerOutage.US, bez struje je ostalo oko 150.000 domaćinstava.

Do nedelje poslije podne taj broj se smanjio na manje od 138.000.

Oluja je izazvala velike probleme i u vazdušnom saobraćaju. Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) savjetovala je putnicima da provjere najnovije informacije o svojim letovima kod avio-kompanija.

Prema podacima FlightAware-a, u SAD je zabilježeno više od 3.000 kašnjenja letova, dok je gotovo 430 letova otkazano.

Vanredno stanje u Njujorku

Guvernerka države Njujork Keti Hokal proglasila je zbog oluje vanredno stanje za područja Bronksa, Kingsa, Nasaua, Njujorka, Kvinsa, Ričmonda, Safolka i Vestčestera.

Tokom nevremena u subotu je u Bruklinu poginuo 56-godišnji radnik njujorške stambene uprave kada je na njega palo drvo na parkingu.

Policija je saopštila da je muškarac prevezen u Univerzitetsku bolnicu Brukdejl, gdje je konstatovana smrt.

Nadležni nisu odmah mogli da utvrde da li je drvo palo zbog snažnog vjetra.

Problema je bilo i u Kvinsu, gde je snažan vjetar izazvao velike poremećaje nakon što je oko 17.40 časova u naselju Glendejl palo drvo.

Oboreni električni vodovi primorali su nadležne da zatvore ulicu, dok je Vatrogasna služba Njujorka iz predostrožnosti evakuisala obližnju zgradu. U ovom incidentu nije bilo povrijeđenih, prenio je Gardijan.

Voda prodrla u ulice i kuće u Nju Džerziju

Na obali Nju Džerzija stanovnici su u subotu uklanjali ostatke i sanirali posledice između dvije plime, nakon što je oluja izazvala poplave u priobalnim područjima, a voda prodrla u ulice i kuće.

U osam okruga Nju Džerzija i dalje je na snazi vanredno stanje koje je proglašeno prije dolaska oluje.

Nevrijeme je tokom vikenda pogodilo srednjoatlantski deo SAD i Novu Englesku, a prema prognozama, posledice oluje osjećaće se i početkom naredne nedelje.

Očekuje se da će nivo vode u poplavljenim priobalnim područjima rasti i opadati u skladu sa plimom i osjekom.

Američka Nacionalna meteorološka služba (NWS) upozorila je na značajne priobalne poplave od obale Nju Džerzija prema jugu, sve do sjevernog dela Outer Banksa u Severnoj Karolini.

Umjerenije poplave očekuju se duž obale Masačusetsa.