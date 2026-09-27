Informacija se prenosila kroz jedinice, ekipe su podizane, a pripadnici su dobijali pravce u kojima treba tražiti osumnjičenog Mihaila Šabunjina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dok su do građana pristizale prve informacije o trostrukom ubistvu koje se posljednjeg dana avgusta dogodilo u Danilovgradu, kada je ruski državljanin Mihail Šabunjin na strelištu „Češka zbrojevka“ ubio Petra Globarevića i Nemanju Kapora iz Podgorice i Momira Radonjića iz Danilovgrada, u policiji je uveliko tekla jedna od najvećih operacija potrage za osumnjičenim, prenosi RTV Podgorica.

Informacija se prenosila kroz jedinice, ekipe su podizane, a pripadnici su dobijali pravce u kojima treba tražiti osumnjičenog.

„Ja sam prvu informaciju primio od svog komadanta o događaju, iz dva pravca smo se uputili na lice mjesta i tamo smo se našli. Komadant je dao uzbunu slobodnom sastavu jedinice, a pripravnost grupama koje su bile na terenu. Moram da pohvalim Upravu policije na ozbiljnom radu, u smislu brzog reagovanja u pravcima da se prije svega osoba identifikuje i da mu se uđe u trag. Iako je bilo raznih informacija da se u Podgorici nalazi i u Danilovgradu da su ga građani vidjeli, operativnim radom je došlo do njegovog lociranja“, kazao je pripadnik PJP Saša Vujošević.

Tokom akcije u Herceg Novom, prostor je kontrolisan iz više smjerova, uz specijalizovanu opremu i podršku helikoptera Vojske Crne Gore. Oko 3.35 iza ponoći, u šumi iznad naselja Topla, aktivna prijetnja je locirana i izolovana. Nakon što je opkoljen, otvorio je vatru prema policajcima, a potom izvršio samoubistvo.

„U pitanju su bili metri kad ćemo doći do njega, a vjerovatno kroz kretanje kroz šumu je vidio da će biti uhapšen ili ako krene da upotrebljava vatreno oružje, a imao ga je, dosta mogućnosti i smjelosti da bi bio ubijen, na kraju je odlučio, vjerovatno iz tih razloga da izvrši suicid. Mi smo učestvovali SJP sa više grupa. Dolje su pomagali kolege iz Centara bezbjednosti sa primorja. Imali smo dronove u vazduhu sa termovizijama, imali smo vojni helikopter takođe sa specijalnim uređajima, maltene mogućnost da osoba izmakne kontroli je bila veoma mala“, naveo je Vujošević.

Rizik je sastavni dio njihovog posla, a svaka intervencija specifična. Međutim, na svaku situaciju odgovaraju spremnošću koja se gradi mnogo prije izlaska na teren.

„Sasvim je normalno u našem poslu da imamo rizične zadatke i da postoje rizični zadaci gdje postoji neposredna opasnost po život policijskog službenika i to je nešto na šta su pripadnici PJP spremni“, dodao je komandir tima PJP, Dušan Đukić.

Vujošević ističe da kroz selekciju i samu obuku jedinica se priprema za te stvari.

„To je to. Kod nas postoji samo zadatak plan i izvršenje, nema sljedeće opcije“, poručio je Đukić.

Dok je potraga okončana, mjesto zločina i dalje je pod obezbjeđenjem, a detalji događaja se slažu. Ono što građani više ne vide jeste dio istrage koji se odvija iza zatvorenih vrata – prikupljanje dokaza, provjera informacija i utvrđivanje svih okolnosti trostrukog ubistva. Angažman na terenu je završen, ali spremnost jedinice traje i nakon nje.