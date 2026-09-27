ODT u Podgorici je odredilo zadržavanje osumljičenom Podgoričaninu zboh sumnje da je napao svoju vanbračnu suprugu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata M.T. zbog osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

“Osumnjičeni je 24. avgusta u dva navrata napao svoju vanbračnu suprugu, zadajući joj više udaraca pesnicama i nogama u predjelu glave i tijela. Isto je ponovio i narednog dana, kao i 21. septembra, kada joj je prijetio, a navedenim događajima su prisustvovala i djeca”, istakli su iz podgoričkog ODT-a.

Zaključili su da se protiv okrivljenog već vodi postupak zbog istog djela učinjenog prema istoj osobi.