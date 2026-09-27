Roditeljima maloljetnika iz Bijelog Polja i tamošnjem Centru za socijalni rad naloženo je da pojačano motre nad tinejdžerom koji je u petak došao u školu sa nožem, nakon čega su drugi učenici priznali da je krajem prošle školske godine pravio spisak za odstrel.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Više nezavisnih izvora su objasnili da su policijski inspektori za maloljetnike, u saradnji sa službenicima kriminalističke policije i Centrom za socijalni rad, pokrenuli hitne provjere nakon što je u petak prijavljeno da je učenik jedne bjelopoljske srednje škole oko 15 časova došao na nastavu sa nožem, takozvanim skakavcem, pišu "Vijesti".

Prema informacijama lista, nož je tokom jednog od časova u džepu maloljetnika primijetila učenica, koja je o tome obavijestila upravu škole. Nakon toga alarmirana je policija.

Međutim, tek tokom razgovora sa učenicima istražitelji su došli do znatno ozbiljnijih informacija o ranijem ponašanju tinejdžera.

Više učenika ispričalo je da je maloljetnik krajem prethodne školske godine pravio ono što su opisali kao "spisak za odstrel", aludirajući pritom na masovno ubistvo u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Daljim provjerama, utvrđeno je da je tinejdžer 30. avgusta na jednoj Snapchat grupi objavio i "mapu za odstrel", koju je, prema informacijama prikupljenim tokom istrage, napravio dok je bio učenik devetog razreda.

Prema istim informacijama, na objavljenoj mapi bile su nacrtane prostorije škole - učionica, hol i zbornica, uz imena, odnosno nadimke.

Prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, tinejdžer, koji je osnovnu školu završio kao odličan učenik, tvrdio je da je nož zaboravio u trenerci i da mu je služio da "šilji mirišljave štapiće".

Inspektori su, međutim, nastavili operativne provjere i razgovore sa učenicima koji su sa njim pohađali istu osnovnu školu, tokom kojih su došli do podataka o ranijim događajima i objavama.

U sklopu istrage saslušana je i majka maloljetnika.

Prema nezvaničnim informacijama, nakon postupanja nadležnih roditeljima tinejdžera i Centru za socijalni rad naloženo je da nad njim sprovode pojačan nadzor, prenose "Vijesti".

Iz Uprave policije i Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju ranije danas zvanično je saopšteno da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Sjever", u koordinaciji i po nalogu državnog tužioca, podnijeli krivičnu prijavu protiv krivično odgovornog maloljetnika zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda.

"Uprava policije - Regionalni centar bezbjednosti 'Sjever' i Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju su u mjerama i radnjama koje su dalje koordinirano preduzimali, a koje se odnose na prikupljanje dokaza u vezi sa navedenim krivičnim djelom i druge procesne radnje, postupali u skladu sa najvišim profesionalnim standardima u postupanju prema maloljetnim licima, uz poštovanje ljudskih prava i integriteta. Spisi predmeta dostavljeni su nadležnom državnom tužiocu za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji se izjasnio da se u radnjama maloljetnika stiču bitni elementi krivičnog djela izazivanje panike i nereda i naložio da se protiv njega podnese krivična prijava", piše u saopštenju.

Dodaju da, imajući u vidu da je osumnjičeni krivično odgovorni maloljetnik, kao i da se radnje za koje se sumnjiči odnose na maloljetnike, policija i tužilaštvo nijesu u mogućnosti da javnosti saopšte više detalja.

"Uprava policije podsjeća da, shodno planiranim aktivnostima, u saradnji sa školama, na području cijele države preduzima brojne preventivne aktivnosti u školama i na mjestima gdje se okupljaju maloljetnici, među kojim aktivnostima su i predavanja u školama na temu suzbijanje i prevencija vršnjačkog nasilja, tokom kojih policijski službenici ukazuju učenicima na neophodnost asertivne komunikacije i rješavanja konflikata među vršnjacima na nenasilan način", piše u zajedničkom saopštenju UP i ODT Bijelo Polje.