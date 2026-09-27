Pred meč između Irske i Izraela dogodila se i situacija o kojoj se priča, kada je Dara O'Šej odbio da se rukuje sa kapitenom Izraela Manorom Solomonom.

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Utakmica između Izraela i Irske puna je tenzija bila i prije početka meča u Ligi nacija. To se prenijelo i na utakmicu. Meč se igra na neutralnom terenu u Mađarskoj i tamo se dogodila neprijatna scena kada su igrači izašli na teren.

Po protokolu kapiteni timova su na centru terena sa sudijom i njegovim pomoćnicima. Tako je bilo i ovog puta, sa jedne strane bio je Dara O'Šej, sa druge Manor Solomon. A, onda je došao momenat kada su uslijedili pozdravi. To je nešto što je Irac izbjegao da uradi.

Kada je trebalo da se pozdrave kapiteni, O'Šej se okrenuo i otišao, Solomon se pozdravio sa glavnim sudijom Osmersom (Njemačka) i onda je otišao ka saigračima. Takođe, prije početka nije bilo ni tradicionalnog pozdravljanja među igračima poslije intoniranja himni.

Ireland captain Dara O Shea refuses to shake Manor Solomon’s hand well done Dara#irelandisraelpic.twitter.com/XFONhQB4Qv — Leeds United Ireland (@leeds2023456)September 27, 2026

Uz to su igrači Irske tokom intoniranja izraelske himne pognuli glave, nosili su i crni flor.

Pathetic and embarrassing Ireland team with black armbands and heads down for the Israeli National anthempic.twitter.com/83Gxoynorb — Ann McElhinney (@annmcelhinney)September 27, 2026

Ovaj meč je obeližjila i odluka golmana Gavina Bazunua koji je odbio da brani protiv Izraela. Upravo zbog toga je selektor Heimir Halgrimson morao da reaguje i da veznog fudbalera Džimija Duna upiše kao trećeg golmana zbog protokola i pravila.

"Ne zanima me, šta hoćeš da ti odgovorim?"

Tenzija je bilo i na konferenciji uoči utakmice između Izraela i Austrije u prvom kolu Lige nacija. Tada su kapitena Solomona novinari pitali "o situaciji u Gazi i o tome da je predsjednik Austrije rekao da je Izrael počinio ratne zločine u Gazi"

"Nikada za to nisam čuo i ne zanima me to. Ovde sam da igram fudbal, nisam ovde zbog toga. Šta želite da vam kažem? Šta hoćete da vam odgovorim? Ovdje sam da igram fudbal i fokusiran sam samo na utakmicu", odgovorio je Solomon.