Strašna tragedija potresla region: Umro sin (4) poznatog pjevača

Marijan Stojanoski poznat je makedonskoj publici po dugogodišnjoj muzičkoj karijeri i brojnim nastupima na festivalima.

Izvor: Facebook/Natasa Stojanoska

Makedonski pjevač Marijan Stojanoski prolazi kroz najveću bol. Ostao je bez sina Petra, koji je preminuo u 4. godini.

Porodica je neutješna, a pjevač je na Fejsbuku objavio crnu profilnu fotografiju, a pratioci mu u komentarima izjavljuju saučešće i pružaju neizmjernu podršku.

Izvor: Youtube/Бојан Василевски

Kako prenose makedonski mediji, za sada nisu poznati detalji o uzroku smrti.

Marijan i njegova supruga Nataša Stojanoska roditelji su troje djece, dve ćerke i sina Petra.

Porodica je svoj privatni život uglavnom držala dalje od očiju javnosti, iako je Nataša povremeno na društvenim mrežama objavljivala porodične fotografije.

Izvor: Facebook/Marijan Stojanoski

Petar je rođen u decembru 2021. godine. Nakon njegovog rođenja, Marijan je sa pratiocima podijelio srećnu vijest da je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.

Supružnici su prethodno dobili ćerku Veroniku, a nekoliko godina kasnije porodica se proširila, kada je stigla još jedna djevojčica.

Marijan i Nataša su dugogodišnji partneri. Verili su se 2019. godine, a godinu dana kasnije svoju ljubav krunisali su brakom.

Izvor: Facebook/Natasa Stojanoska

Marijan Stojanoski poznat je makedonskoj publici po dugogodišnjoj muzičkoj karijeri i brojnim nastupima na festivalima.

Zaposlen je u horu Nacionalne opere i baleta, dok se poslednjih godina rjeđe pojavljivao u javnosti i više vremena posvećivao porodici.

(Kurir.mk/MONDO)