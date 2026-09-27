Strašna tragedija potresla region: Umro sin (4) poznatog pjevača

Marijan Stojanoski poznat je makedonskoj publici po dugogodišnjoj muzičkoj karijeri i brojnim nastupima na festivalima.
Makedonski pjevač Marijan Stojanoski prolazi kroz najveću bol. Ostao je bez sina Petra, koji je preminuo u 4. godini.
Porodica je neutješna, a pjevač je na Fejsbuku objavio crnu profilnu fotografiju, a pratioci mu u komentarima izjavljuju saučešće i pružaju neizmjernu podršku.Izvor: Youtube/Бојан Василевски
Kako prenose makedonski mediji, za sada nisu poznati detalji o uzroku smrti.
Marijan i njegova supruga Nataša Stojanoska roditelji su troje djece, dve ćerke i sina Petra.
Porodica je svoj privatni život uglavnom držala dalje od očiju javnosti, iako je Nataša povremeno na društvenim mrežama objavljivala porodične fotografije.Izvor: Facebook/Marijan Stojanoski
Petar je rođen u decembru 2021. godine. Nakon njegovog rođenja, Marijan je sa pratiocima podijelio srećnu vijest da je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.
Supružnici su prethodno dobili ćerku Veroniku, a nekoliko godina kasnije porodica se proširila, kada je stigla još jedna djevojčica.
Marijan i Nataša su dugogodišnji partneri. Verili su se 2019. godine, a godinu dana kasnije svoju ljubav krunisali su brakom.Izvor: Facebook/Natasa Stojanoska
Marijan Stojanoski poznat je makedonskoj publici po dugogodišnjoj muzičkoj karijeri i brojnim nastupima na festivalima.
Zaposlen je u horu Nacionalne opere i baleta, dok se poslednjih godina rjeđe pojavljivao u javnosti i više vremena posvećivao porodici.
(Kurir.mk/MONDO)