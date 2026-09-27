Haris Džinović proslavio je 75. rođendan nastupom u Beogradu, uz podršku sina Kana i njegovu devojku.

Izvor: Printscreen Instagram

Haris Džinović proslavio je 75. rođendan radno, a na nastupu u Beogradu podršku mu je pružio sin Kan, koji je došao u društvu svoje atraktivne devojke. Ipak, pevačeva ćerka Đina nije prisustvovala ovom događaju.

Dok je Haris pevao pred prepunim klubom, Đina se provodila u noćnom izlasku, odakle je objavila nekoliko snimaka. Za tu priliku izabrala je izazovnu kombinaciju, raskopčan sako i top pod kojim je dekolte bio u prvom planu.

Pogledajte kako je izgledala u izlasku:

Vidi opis Đina nije došla ocu na rođendan, pa izašla u provod: Razočaran u nju, a ona mami uzdahe u izazovnom izdanju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 6 6 / 6 AD

Za to vreme, mlađi Džinović i njegova izabranica pratili su koncert iz separea, uživajući u stihovima i dobroj atmosferi tokom čitave večeri.

Inače, Haris je pred sam nastup naglo prekinuo intervju kada su ga mediji upitali za ćerku Đinu, jasno stavivši do znanja da ne želi da razgovara o privatnom životu. Ipak, o sinu Kanu je kratko progovorio, istakavši da je on čest gost na njegovim nastupima u Beogradu.