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Tejlor Svift piše istoriju na MTV VMA, a njen suprug propušta ceremoniju: Otkriven razlog

Tejlor Svift piše istoriju na MTV VMA, a njen suprug propušta ceremoniju: Otkriven razlog

Izvor mondo.rs
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Pjevačica će na ovogodišnjem VMA primiti prvu nagradu "Artist Director Honors" u istoriji.

Tejlor Svift piše istoriju na MTV VMA Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedna od najvećih muzičkih zvijezda Tejlor Svift, će ove večeri ispisati istoriju na dodjeli MTV Video Music Awards, a njen suprug Trevis Kelsi neće biti u publici da je podrži.

Umjesto na crvenom tepihu u Los Anđelesu, zvijezda NFL-a biće na terenu, gdje ga sa Kanzas Siti Čifsima očekuje utakmica protiv Majami Dolfinsa.

Kelsi propušta VMA zbog utakmice

Trevis Kelsi (36) neće prisustvovati ovogodišnjoj ceremoniji, koja se održava u Pikok teatru u Los Anđelesu u nedjelju, 27. septembra. U isto vrijeme igraće za Kanzas Siti Čifse protiv Majami Dolfinsa na stadionu Hard Rok u Majami Gardensu na Floridi.

Tejlor dobija istorijsku nagradu

Tejlor Svift (36) na ovogodišnjem VMA primiće prvu nagradu "Artist Director Honors" u istoriji. Kako je navedeno u saopštenju organizatora, novo priznanje namijenjeno je muzičkim umjetnicima koji su svojim radom iza kamere proširili mogućnosti muzičkog spota i unaprijedili umjetnost vizuelnog pripovijedanja.

Pored posebnog priznanja, Tejlor ove godine ima čak devet nominacija, uključujući one za video godine, izvođača godine i najbolji pop video, kao i za režiju, umjetničku režiju, kameru, montažu, koreografiju i vizuelne efekte.

Tokom ceremonije premijerno će biti prikazan i zvanični spot za njenu novu pjesmu "Patient Zero".


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Tejlor Svift mtv

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