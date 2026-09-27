Pjevačica će na ovogodišnjem VMA primiti prvu nagradu "Artist Director Honors" u istoriji.
Jedna od najvećih muzičkih zvijezda Tejlor Svift, će ove večeri ispisati istoriju na dodjeli MTV Video Music Awards, a njen suprug Trevis Kelsi neće biti u publici da je podrži.
Umjesto na crvenom tepihu u Los Anđelesu, zvijezda NFL-a biće na terenu, gdje ga sa Kanzas Siti Čifsima očekuje utakmica protiv Majami Dolfinsa.
Tejlor Svift piše istoriju na MTV VMA, a njen suprug propušta ceremoniju: Otkriven razlog
Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba
Kelsi propušta VMA zbog utakmice
Trevis Kelsi (36) neće prisustvovati ovogodišnjoj ceremoniji, koja se održava u Pikok teatru u Los Anđelesu u nedjelju, 27. septembra. U isto vrijeme igraće za Kanzas Siti Čifse protiv Majami Dolfinsa na stadionu Hard Rok u Majami Gardensu na Floridi.
Tejlor Svift piše istoriju na MTV VMA, a njen suprug propušta ceremoniju: Otkriven razlog
Tejlor dobija istorijsku nagradu
Tejlor Svift (36) na ovogodišnjem VMA primiće prvu nagradu "Artist Director Honors" u istoriji. Kako je navedeno u saopštenju organizatora, novo priznanje namijenjeno je muzičkim umjetnicima koji su svojim radom iza kamere proširili mogućnosti muzičkog spota i unaprijedili umjetnost vizuelnog pripovijedanja.
Pored posebnog priznanja, Tejlor ove godine ima čak devet nominacija, uključujući one za video godine, izvođača godine i najbolji pop video, kao i za režiju, umjetničku režiju, kameru, montažu, koreografiju i vizuelne efekte.
Tokom ceremonije premijerno će biti prikazan i zvanični spot za njenu novu pjesmu "Patient Zero".