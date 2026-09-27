Švajcarci danas na referendumu odlučuju o pooštravanju politike neutralnosti. Ako se predlog usvoji, zemlji će biti zabranjena saradnja sa NATO-om i uvođenje sankcija bez dozvole UN-a.

Izvor: YouTube/Screenshot/Jan Schüssler/Profimedia

Švajcarci danas na referendumu odlučuju o ustavnim promjenama koje bi drastično pooštrile politiku neutralnosti. Predlogom bi se zemlji zabranila saradnja sa NATO-om i uvođenje ekonomskih sankcija koje nije odobrio Sjavet bezbjednosti UN-a. Iako je Švajcarska međunarodno priznata kao neutralna država još od 1815. godine, način na koji vlada sprovodi tu politiku nije precizno definisan ustavom, što je otvorilo prostor za različita tumačenja, piše Rojters.

Inicijativu za referendum pokrenula je desničarska Švajcarska narodna stranka (SVP). Smatraju da je vlada u Bernu narušila tradicionalnu neutralnost kada je uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Kampanju su ispratili plakati sa bijelim golubicama koji pozivaju na glasanje za neutralnost, a protiv rata.

Ipak, ankete pokazuju da će predlog vjerovatno biti odbačen. Prema jednom od poslednjih istraživanja, protivi mu se 68 odsto ispitanika, dok ga podržava 31 odsto.

Stav stručnjaka i javnosti

Fabio Vaserfalen, profesor evropske politike na Univerzitetu u Bernu, kaže da Švajcarci podržavaju neutralnost, ali i način na koji je vlada trenutno sprovodi. "Oni takođe generalno podržavaju sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini i ne žele da se to promijeni", dodao je Vaserfalen.

Šta donosi predlog?

Pokretači inicijative traže ustavnu odredbu prema kojoj Švajcarska ne bi smela da se pridruži nijednom vojnom ili odbrambenom savezu, osim ako bude direktno napadnuta. Takođe bi joj bilo zabranjeno da uvodi bilo kakve sankcije protiv drugih država, osim onih koje odobri Sjavet bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Argumenti za i protiv

Pobornici tvrde da je neutralnost Švajcarskoj dobro služila u prošlosti i sačuvala je od učešća u oba svetska rata. Smatraju i da takav status omogućava Bernu da deluje kao posrednik u mirovnim pregovorima.

"Švajcarska nije ratovala 200 godina jer je trajno naoružana i neutralna", rekao je Kristof Bloher, milijarder i jedan od glavnih zagovornika inicijative iz redova SVP-a. Za Rojters je dodao da se "neutralnost poslednjih godina sve manje poštuje" i da Rusija sada vidi Švajcarsku kao stranu u sukobu zbog uvedenih sankcija.

Predlogu se protive švajcarska vlada i većina političkih stranaka. Ministar spoljnih poslova Injasio Kasis upozorava da bi usvajanje inicijative naštetilo nacionalnoj bezbednosti i onemogućilo vojne vježbe sa NATO-om i susednim zemljama.