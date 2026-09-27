U stravičnoj pucnjavi u kafiću nedaleko od Johanesburga ubijeno je čak 17, a ranjeno 15 osoba. Napadači naoružani automatskim oružjem su u bjekstvu, a policija je pokrenula veliku potjeru.
U pucnjavi u kafiću u naselju Vedela, jugozapadno od Johanesburga, ubijeno je 17 ljudi, a 15 ih je ranjeno. Južnoafrička policija u nedelju je izvijestila da je pokrenula opsežnu potragu za napadačima.
Na mjestu događaja hitne službe potvrdile su smrt 13 muškaraca i četiri žene, prenosi Rojters. Još 15 osoba sa prostrelnim ranama prevezeno je u bolnice. Motiv napada za sada nije poznat, saopštila je policija na platformi X (bivši Tviter).
Tok napada
Napad se dogodio u subotu oko 21.30 po lokalnom vremenu u pokrajini Gauteng. Prema policijskom izvještaju, napadači su prvo otvorili vatru na goste koji su se nalazili ispred lokala, a zatim su ušli unutra i nastavili da pucaju. U izvještaju se dodaje da su osumnjičeni navodno bili naoružani automatskim puškama AK-47 i pištoljima. Uhapšenih za sada nema.
BREAKING: 17 people killed in mass shooting at bar in South Africa— The Spectator Index (@spectatorindex)September 27, 2026
BREAKING: Gunmen kill 17, injure 15 at tavern in Wedela near Carletonville, South Africa, on Sept 26, 9:30 PM. Eight suspects armed with AK-47s flee; manhunt underway.#SouthAfrica #Carletonville #Wedela #MassShooting #TavernShooting #Gauteng #SAPS #Manhunt https://t.co/3zd5mGHJZT— Devesh , वनवासी (@Devesh81403955)September 27, 2026