U stravičnoj pucnjavi u kafiću nedaleko od Johanesburga ubijeno je čak 17, a ranjeno 15 osoba. Napadači naoružani automatskim oružjem su u bjekstvu, a policija je pokrenula veliku potjeru.

Izvor: screenshot X

U pucnjavi u kafiću u naselju Vedela, jugozapadno od Johanesburga, ubijeno je 17 ljudi, a 15 ih je ranjeno. Južnoafrička policija u nedelju je izvijestila da je pokrenula opsežnu potragu za napadačima.

Na mjestu događaja hitne službe potvrdile su smrt 13 muškaraca i četiri žene, prenosi Rojters. Još 15 osoba sa prostrelnim ranama prevezeno je u bolnice. Motiv napada za sada nije poznat, saopštila je policija na platformi X (bivši Tviter).

Tok napada

Napad se dogodio u subotu oko 21.30 po lokalnom vremenu u pokrajini Gauteng. Prema policijskom izvještaju, napadači su prvo otvorili vatru na goste koji su se nalazili ispred lokala, a zatim su ušli unutra i nastavili da pucaju. U izvještaju se dodaje da su osumnjičeni navodno bili naoružani automatskim puškama AK-47 i pištoljima. Uhapšenih za sada nema.

BREAKING: 17 people killed in mass shooting at bar in South Africa — The Spectator Index (@spectatorindex)September 27, 2026