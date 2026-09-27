Nikola Jokić trebalo bi naredne godine da potpiše najveći ugovor u istoriji NBA lige vrijedan 360 miliona dolara
Nikola Jokić odlučio je da ne produži ugovor sa Denverom, bar ne još uvijek. Ta odluka izazvala je dosta komentara, raznih analiza, čak je dovela i do priče o njegovom odlasku iz kluba. Međutim, razlozi za to su drugačiji i to je prilično jasno. Tiče se finansija.
Prosto i jednostavno, time što čeka još godinu dana srpski centar može da dobije 80 miliona dolara više nego što bi dobio da je sada stavio paraf na taj ugovor. Potvrdio je to i američki novinar Kevin O'Konor.
Nikola Jokić potpisuje najveći ugovor u istoriji NBA: Zahtijeva i posebnu klauzulu koju Denver mora da prihvati
"Očekuje se da će Nikola Jokić na ljeto 2027. godine da potpiše novi petogodišnji ugovor vrijedan 360 miliona dolara. Biće to najbogatiji ugovor u istoriji NBA lige", naveo je O'Konor.
Vjeruje da će u taj ugovor da bude dodata i klauzula o "zabrani trejda". U prevodu to bi značilo da Nagetsi ne mogu da ga trejduju ukoliko on sam ne bude prihvatio eventualni prelazak u taj klub.
Šta je Jokić rekao o ugovoru?
Nikola Jokić potpisuje najveći ugovor u istoriji NBA: Zahtijeva i posebnu klauzulu koju Denver mora da prihvati
Nikola Jokić je javno pričao o odluci da ne potpiše novi ugovor.
"Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru zauvijek. Vjerovatno ću potpisati sledeće godine. Zbog toga je, striktno biznis. Moja želja je da do kraja života igram u Denveru, na njima je da li će da mi ponude ili neće", rekao je Jokić.