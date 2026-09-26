Velika drama u drugom polufinalu grčkog Superkupa.

Izvor: MN Press

Košarkaši PAOK-a plasirali su se u finale grčkog Superkupa, pošto su poslije nevjerovatne drame slavili protiv Panatinaikosa sa 84:82. Rival u finalu biće im Olimpijakos, koji je ranije slavio protiv AEK-a.

Junak pobjede bio je bivši as atinskih "zelenih" Džedi Osman, koji je pogodio šut uz zvuk sirene i tako poništio dvije trojke Silvana Franciska u samom finišu. Ovo je prvi poraz čete Željka Obradovića, dok se sa druge strane raduje drugi bivši trener Partizana Andrea Trinkijeri.

CEDI OSMAN "SLAYS" FORMER TEAM PANATHINAIKOS AT THE BUZZER



⚫️⚪️ PAOK THESSALONIKI registers a MEGA UPSET over the Greens to move to the SuperCup Finalpic.twitter.com/hrZEwtEor4 — Eurohoops (@Eurohoopsnet)September 26, 2026

Košarkaši PAOK-a su konstantno vodili tokom prvog poluvremena, da bi Panatinaikos stigao do preokreta krajem treće dionice. Početkom posljednjeg perioda su stigli do +5, ali je uslijedio odgovor tima iz Soluna. Nik Kalates je sjajno dirigovao, dok je Osman bio izuzetno raspoložen protiv nekadašnjeg kluba sa kojim se nije rastao u najboljim odnosima.

Na minut do kraja vidjeli smo pravu dramu, Silvan Francisko je sa dvije trojke vratio +1 Panatinaikosu, da bi Osman uz zvuk sirene riješio pitanje pobjednika.

Turčin je sa18 poena bio najefikasniji u ekipi PAOK-a, 15 je dodao Aleksander, dok je Panatinaikos predovdio Silvan Fransisko sa 20 poena i sedam asistencija, dok je Branku Badio dodao 17 poena.