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Otkriveno ko je muškarac s kojim je uhvaćena Jelena Karleuša: Duplo mlađi od nje, bio u vezi sa Čolinom ćerkom

Otkriveno ko je muškarac s kojim je uhvaćena Jelena Karleuša: Duplo mlađi od nje, bio u vezi sa Čolinom ćerkom

Autor Dragana Tomašević
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Otkriven identitet momka s kojim je Jelena Karleuša uhvaćena u provodu, mlađi je od nje skoro 30 godina.

Otkriveno ko je muškarac s kojim je uhvaćena Jelena Karleuša: Duplo mlađi od nje, bio u vezi sa Čoli Izvor: MONDO

Pjevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda" Jelena Karleuša, uhvaćena je u noćnom klubu sa mlađim muškarcem, nakon čega su krenule spekulacije o tome da li je u pitanju novi partner.

Nakon spekulacija javnosti, Jelena je poručila da "voli piletinu", ali i da je mladić sa snimka samo njen dobar drug. Sada je Pink otkrio i o kome je riječ.

U pitanju je maneken Aleksandar Ševo koji ima samo 23 godina. Aleksandar je mlađi od Jelene 25 godina, a upoznali su se preko zajedničkih saradnika. Inače, on je zaposlen u jednoj poznatoj modnoj agenciji i bio je u Jeleninom spotu za novu pjesmu ''Balkan boy''.

Jelena Karleuša Balkan Boy
Izvor: YouTube/Jelena Karleuša

Jelenu i Aleksandra zbližili su novi projekti i saradnja, a osim što se mogu sresti u noćnom provodi, Aleksandar Jelenu dovozi i na snimanja Pinkovih zvezda.

Prije tri godine se pisalo da je u vezi sa ćerkom legendarnog Zdravka Čolića Čole.

Njihovu zajedničku fotografiju objavio je na svom profilu Boki 13.

Evo kako izgleda Aleksandar:


(Pink, MONDO)

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Jelena Karleuša

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