Danas je započeta realizacija jednog od najznačajnijih projekata na području opštine Ulcinj – izgradnja šetališta od hotela Albatros do rta Đerane, u dužini od približno dva kilometra i vrijednosti oko 1,8 miliona eura.

Izvor: MEDIA BIRO

Ozvaničenju početka radova prisustvovala je delegacija Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom na čelu sa direktorom Mladenom Mikijeljem i delegacija Opštine Ulcinj na čelu sa predsjednikom Gencijem Nimanbeguom.



“Ova investicija je dio šire politike Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, koja podrazumijeva kontinuirano ulaganje u uređenje obale, unapređenje javne infrastrukture i stvaranje kvalitetnijih sadržaja za građane i posjetioce. U prethodnom periodu u Ulcinju je realizovan niz važnih projekata, a naš cilj je da se taj investicioni ciklus nastavi i dodatno unaprijedi. Posebno nam je važno da se svi projekti realizuju planski, odgovorno i u skladu sa zakonskim procedurama, uz puno uvažavanje prirodnih vrijednosti prostora,” naveo je Mikijelj.



Mikijelj je istakao da je posebno važno da se svi projekti realizuju planski, odgovorno i u skladu sa zakonskim procedurama, uz puno uvažavanje prirodnih vrijednosti prostora.





“Ulcinj ima izuzetan razvojni potencijal i Javno preduzeće će nastaviti da bude snažan partner Opštini Ulcinj u realizaciji projekata koji trajno unapređuju prostor i kvalitet života,” istakao je direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.



Predsjednik Opštine Ulcinj, Genci Nimanbegu izrazio je zadovoljstvo što je u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom došlo do početka realizacije tog značajnog projekta.



“Šetalište od Albatrosa do rta Đerane je nešto što je Opština Ulcinj prije više godina pokrenula. Sa Morskim dobrom, administracija je na ovom projektu radila veoma intenzivno i to je nešto što će sigurno upotpuniti i kvalitet života građana, ne samo u toku ljetne sezone nego u toku cijele godine.” naveo je Nimanbegu.



Rukovodilac Službe za uređenje i izgradnju pri Javnom preduzeću, Miljana Miljanić napomenula je da će se voditi računa očuvanju prirode prilikom realizacije šetališta.



“Radi se o jednom prirodnom ambijentu koji ćemo i dalje zadržati da bude prirodan. Staza koja negdje postoji po planskom dokumentu kakva jeste, biće tako i realizovana,” kazala je Miljanić.