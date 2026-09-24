Federalni sudija naložio je Trampovoj administraciji da odmah vrati novinarske propusnice ekipama CNN-a, MS NOW-a i Politika, ocijenivši da je zabrana njihovog pristupa Bijeloj kući vjerovatno neustavna.

Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Američki federalni sudija Tim Keli naložio je u četvrtak administraciji predsjednika Donalda Trampa da novinarima CNN-a, MS NOW-a i Politika odmah vrati pristup Bijeloj kući. Sudija je u postupku koji su pokrenule te tri medijske kuće ocijenio da je zabrana koju je Tramp objavio 18. septembra neustavna.

Keli je naredio vraćanje novinarskih propusnica i zabranio administraciji da sprovodi zabranu tokom narednih 14 dana, dok se spor nastavlja. Odbacio je tvrdnju vlasti da je uskraćivanje pristupa bilo motivisano nacionalnom bezbjednošću.

„U spisima nema činjenične osnove za tvrdnju tuženih da će oduzimanje stalnih propusnica tužilaca zaista zaštititi nacionalnu bezbjednost, niti da će ona biti ugrožena ako sud naloži vraćanje propusnica dok traje postupak“, naveo je sudija. Dodao je da je sam Tramp zabranu povezao sa navodnom neistinitosti i negativnim tonom izvještavanja tih medija.

Spor zbog slobode štampe

Tramp je ranije na društvenim mrežama poručio da tim medijima ne bi trebalo dozvoliti da stalno objavljuju „izmišljotine i laži“. Advokati Ministarstva pravde potom su pokušali da zabranu opravdaju razlozima nacionalne bezbjednosti.

CNN, MS NOW i Politiko podnijeli su u ponedjeljak tužbu protiv Trampa i drugih članova njegove administracije. Tvrde da zabrana krši Prvi amandman američkog Ustava, koji štiti slobodu govora i štampe, kao i njihovo pravo na odgovarajući postupak prije oduzimanja propusnica. Zatražili su hitnu sudsku mjeru koja bi im omogućila pristup Bijeloj kući dok traje spor.

Sudija Keli je na ročištu u srijedu ukazao na dvije ranije odluke apelacionog suda prema kojima novinari imaju pravo na odgovarajući postupak prije oduzimanja propusnica za Bijelu kuću. Prema njegovoj ocjeni, medijima kojima je pristup uskraćen nije pružena stvarna prilika da tu odluku ospore.

Advokat medijskih kuća rekao je da su one kažnjene bez prethodnog obavještenja i mogućnosti da se izjasne. Advokat Ministarstva pravde tvrdio je da je administracija odluku dovoljno obrazložila u pismima poslatim u utorak. Keli je, međutim, ukazao na to da su pisma poslata tek pošto su propusnice oduzete i tužba podnijeta, prenio je Rojters.

Podrška drugih medija

Ministarstvo pravde je u sudskom podnesku tvrdilo i da je pristup Bijeloj kući privilegija, a ne zagarantovano pravo, te da predsjednik može da ga uskrati medijskim kućama.

Koalicija organizacija za slobodu štampe i desetine medija podržale su CNN, MS NOW i Politiko zajedničkim podneskom. Navele su da uskraćivanje prava novinarima zbog njihovog navodnog uređivačkog stava krši višedecenijsku sudsku praksu. Među potpisnicima su Komitet novinara za slobodu štampe, Rojters, Vašington post i Foks njuz.