Jelena Karleuša odlučila je da se opusti sa najbližima

Izvor: MONDO

Pjevačica Jelena Karleuša odlučila je da napravi pauzu od snimanja, te da se opusti sa prijateljima, zbog čega je sinoć zakupila separe u jednom popularnom beogradskom klubu.

Na lice mjesta došla je dobro raspoložena, a mnogima nije promaklo i ko joj je pravio društvo. Od nje se sve vrijeme nije odvajao mlađi muškarac nepoznat javnosti, a sa Jelenom je bila tekstopisac Jovana Radosavljević koja joj je napisala dvije nove pesme "Balkanboy" i "Sad je sve okej".

Inače, Karleuša je prije nekoliko dana otkrila za medije da je njena ćerka napustila Srbiju, te da se preselila u Milano gdje će studirati modu, kao i da je jako zabrinuta za nju:

"Jako se plašim! Mislim da je situacija u Evropi uzela maha. To da više nemamo jasne razlike, ni u polu, ni u rasi... Ni u kakvom opredeljenju, da možeš da budeš i mačka i pas ako želiš, to se meni ne sviđa. Taj ekstremeni liberalizam koji je od Evrope i Amerike napravio nebezbjdni haos za sve, pogotovo za mlade, to mi se nikako ne sviđa", rekla je na snimanju Pinkovih zvezda.

Podsjetite se kako je Jelena izgledala tada:

Vidi opis Karleuša u noćnom provodu sa mlađim muškarcem: Pjevačica ispratila ćerku u Milano pa se bacila na uživanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

Podsjetite se i kako su na proslavi 18. rođendana izgledale pjevačica i njene ćerke:

Bonus video:

Pogledajte 00:34 “Dobri ljudi su uvek na mestu gde ste ih ostavili”: Karleuša progovorila o pomirenju sa Darom “nije lako biti moj prijatelj” Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(Telegraf.rs/MONDO)