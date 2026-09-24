logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karleuša u noćnom provodu sa mlađim muškarcem: Pjevačica ispratila ćerku u Milano pa se bacila na uživanje

Karleuša u noćnom provodu sa mlađim muškarcem: Pjevačica ispratila ćerku u Milano pa se bacila na uživanje

Autor Jelena Sitarica
0

Jelena Karleuša odlučila je da se opusti sa najbližima

Karleuša u noćnom provodu sa mlađim muškarcem Izvor: MONDO

Pjevačica Jelena Karleuša odlučila je da napravi pauzu od snimanja, te da se opusti sa prijateljima, zbog čega je sinoć zakupila separe u jednom popularnom beogradskom klubu.

Na lice mjesta došla je dobro raspoložena, a mnogima nije promaklo i ko joj je pravio društvo. Od nje se sve vrijeme nije odvajao mlađi muškarac nepoznat javnosti, a sa Jelenom je bila tekstopisac Jovana Radosavljević koja joj je napisala dvije nove pesme "Balkanboy" i "Sad je sve okej".

Inače, Karleuša je prije nekoliko dana otkrila za medije da je njena ćerka napustila Srbiju, te da se preselila u Milano gdje će studirati modu, kao i da je jako zabrinuta za nju:

"Jako se plašim! Mislim da je situacija u Evropi uzela maha. To da više nemamo jasne razlike, ni u polu, ni u rasi... Ni u kakvom opredeljenju, da možeš da budeš i mačka i pas ako želiš, to se meni ne sviđa. Taj ekstremeni liberalizam koji je od Evrope i Amerike napravio nebezbjdni haos za sve, pogotovo za mlade, to mi se nikako ne sviđa", rekla je na snimanju Pinkovih zvezda.

Podsjetite se kako je Jelena izgledala tada:

Podsjetite se i kako su na proslavi 18. rođendana izgledale pjevačica i njene ćerke:

Bonus video:

Pogledajte

00:34
“Dobri ljudi su uvek na mestu gde ste ih ostavili”: Karleuša progovorila o pomirenju sa Darom “nije lako biti moj prijatelj”
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(Telegraf.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jelena Karleuša noćni provod mlađi muškarac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ