Jelena Karleuša odlučila je da se opusti sa najbližima
Pjevačica Jelena Karleuša odlučila je da napravi pauzu od snimanja, te da se opusti sa prijateljima, zbog čega je sinoć zakupila separe u jednom popularnom beogradskom klubu.
Na lice mjesta došla je dobro raspoložena, a mnogima nije promaklo i ko joj je pravio društvo. Od nje se sve vrijeme nije odvajao mlađi muškarac nepoznat javnosti, a sa Jelenom je bila tekstopisac Jovana Radosavljević koja joj je napisala dvije nove pesme "Balkanboy" i "Sad je sve okej".
Inače, Karleuša je prije nekoliko dana otkrila za medije da je njena ćerka napustila Srbiju, te da se preselila u Milano gdje će studirati modu, kao i da je jako zabrinuta za nju:
"Jako se plašim! Mislim da je situacija u Evropi uzela maha. To da više nemamo jasne razlike, ni u polu, ni u rasi... Ni u kakvom opredeljenju, da možeš da budeš i mačka i pas ako želiš, to se meni ne sviđa. Taj ekstremeni liberalizam koji je od Evrope i Amerike napravio nebezbjdni haos za sve, pogotovo za mlade, to mi se nikako ne sviđa", rekla je na snimanju Pinkovih zvezda.
Podsjetite se kako je Jelena izgledala tada:
Karleuša u noćnom provodu sa mlađim muškarcem: Pjevačica ispratila ćerku u Milano pa se bacila na uživanje
Podsjetite se i kako su na proslavi 18. rođendana izgledale pjevačica i njene ćerke:
Karleuša u noćnom provodu sa mlađim muškarcem: Pjevačica ispratila ćerku u Milano pa se bacila na uživanje
Bonus video:
(Telegraf.rs/MONDO)