Đina Džinović nije krila oduševljenje nakon posjete muzeju.

Izvor: Instagram/djinadzinovic/Kurir, Damir Dervišagić

Đina Džinović, ćerka Meline i Harisa Džinovića, nedavno je provela gotovo dva mjeseca na krstarenju Mediteranom, gdje je uživala u putovanjima sa majkom i njenim suprugom Džefrijem Arnoldom.

Tokom boravka na jahti obišla je brojne destinacije, ali joj, kako je ranije priznala, nije baš uvijek prijao tempo putovanja. Đina je tada otkrila da su joj majka i očuh pravili društvo u obilasku muzeja, zbog čega je morala da ustaje ranije nego što je navikla.

"Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelijepo, ali je u jednom momentu, je dosta. Bude me u devet sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to mijenjamo. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe", rekla je ona tada.

Po svemu sudeći, ipak je riješila da nastavi sa obilaskom muzeja, ali je ovog puta napravila izbor koji joj očigledno mnogo više odgovara.

Naime, Đina je podijelila fotografiju nastalu ispred muzeja čokolade u Beogradu, a uz nju je uputila šaljivu poruku majci i očuhu.

"Mole se mama i očuh da me od danas samo u ovakve muzeje vode. Hvala", napisala je Đina Džinović u opisu fotografije.

Vidi opis Đina Džinović se oglasila iz Beograda, poslala poruku Melini i očuhu: Harisova nasljednica ima samo jedan zahtijev Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/djinadzinovic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: djinadzinovic / Instagram Br. slika: 7 7 / 7

Nedavno otkrila od čega boluje

Đina je nedavno privukla pažnju i kada je u jednom TikTok videu otvoreno govorila o tome da ima Hašimoto tireoiditis, hronično autoimuno oboljenje štitaste žlijezde.

Tom prilikom objasnila je da joj se, kako je navela, vrat uvećava kada ne spava dovoljno, kada je nervozna ili kada ne uzima terapiju.

"Mislim da bi trebala da držim telefon od gore, a ne da mi gledate podbradak, malo mi je neprijatno. Ja inače imam Hašimoto i onda kad ne spavam ili kad sam nervozna ili kad ne pijem terapiju, nabubri mi vrat", rekla je Đina.

Izvor: Telegraf/ MONDO