Saradnja Jelene Karleuše i Zorana Birtaševića traje više od decenije, a tokom tog perioda izgradili su i prijateljski odnos, sada je progovorila o gubitku koji ga je zadesio.
Izvor: MONDO/Petar Aleksić
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Zoran Birtašević, dugogodišnji saradnik i najbolji prijatelj Jelene Karleuše ostao je bez oca, a tužnu vijest objavio je svom Instagram profilu.
"Jako je teško": Karleuša slomljena zbog smrtnog slučaja
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Izvor: Instagram/zoranbirtasevic/printscreenBr. slika: 8
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Izvor: Instagram/zoranbirtasevic/printscreenBr. slika: 8
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Njihova saradnja traje više od decenije, a tokom tog perioda izgradili su odnos koji je pjevačica u više navrata opisivala i kao prijateljski.
Jelena je sada stigla na snimanje emisije muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", kada je progovorila o gubitku svog prijatelja.
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"Jako je teško": Karleuša slomljena zbog smrtnog slučaja
Skloni opis
Izvor: MONDOBr. slika: 8
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Izvor: MONDOBr. slika: 8
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"Mislim da svakome kome premine roditelj jako teško i mislim da nije za šou biz teme, svakako teško", rekla je kratko Jelena Karleuša.