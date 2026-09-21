"Jako je teško": Karleuša slomljena zbog smrtnog slučaja

Saradnja Jelene Karleuše i Zorana Birtaševića traje više od decenije, a tokom tog perioda izgradili su i prijateljski odnos, sada je progovorila o gubitku koji ga je zadesio.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Zoran Birtašević, dugogodišnji saradnik i najbolji prijatelj Jelene Karleuše ostao je bez oca, a tužnu vijest objavio je svom Instagram profilu.

Njihova saradnja traje više od decenije, a tokom tog perioda izgradili su odnos koji je pjevačica u više navrata opisivala i kao prijateljski.

Jelena je sada stigla na snimanje emisije muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", kada je progovorila o gubitku svog prijatelja.

"Mislim da svakome kome premine roditelj jako teško i mislim da nije za šou biz teme, svakako teško", rekla je kratko Jelena Karleuša.