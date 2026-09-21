"To joj je rekao?!": Desingerica u šoku zbog prozivki pobjednika Pinkovih zvezda, Karleuša mu nije ostala dužna

Jelena Karleuša prokomentarisala je nove kandidate "Pinkovih zvezda" i kritikovala prethodnog pobjednika Stefana Cekića

Izvor: MONDO

Jelena Karleuša prokomentarisala je pred našim kamerama nove kandidate "Pinkovih zvezda", a potom potkačila prethodnog pobjednika Stefana Cekića.

"Zorica je krenula jako. Kandidati su za sada diskutabilni, i ja sam bila dosta oštrija jer smatram da moraju više da se potrude. Naše vrijeme, nekoga ko je uspio u poslu, ne zaslužuje gubljenje vremena za nekoga ko neće da da 300 odsto od sebe. Malo da se uhodamo, da izaberemo dobre kandidate. Obećala sam da ću ove sezone biti mnogo žešća nego prethodne zato što sam dopustila neke stvari u pretodnoj sezoni. Dopustila sam da pobijede neki ljudi koji nije trebalo da pobijede jer ne daju ništa", rekla je Jelena.

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Desingerica je prokomentarisao izjavu Stefana Cekića, koji je rekao da, za razliku od Karleuše, on nastupa, ali ne na Roštilijadi kao ona.

"To je rekao? Nisam ispratio. Radim mu pjesmu, pa ćemo se večeras vidjeti. Baš ću pričati sa njim, ali i Jelena je nešto rekla za njega", rekao je Despić.