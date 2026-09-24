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"Neki kadrovi su naprasno izbačeni": Pevačica se oglasila nakon priča da su joj Peđa i Slađana iskopirali spot

"Neki kadrovi su naprasno izbačeni": Pevačica se oglasila nakon priča da su joj Peđa i Slađana iskopirali spot

Autor Ana Živančević
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Mirna Košanin se oglasila povodom optužbi o kopiranju spota, navodeći da su neki kadrovi naprasno izbačeni iz njenog projekta "Vinari".

Pevačica se oglasila nakon priča da su joj Peđa i Slađana iskopirali spot Izvor: MONDO/Petar Aleksić/Instagram printscreen/mirna_kosanin

Peđa Jovanović i Slađana Mandić juče su organizovali promociju duetske pesme "Muzej nevinosti", a svima je za oko zapao spot koji je snimaljen u Irigu u jednoj vinariji.

Pogledajte kako su Slađana i Peđa izgledali na promociji:

Izvođači su prokomentarisali i sličnost sa spotom pevačice Mirne Košanin koja je dva dana posle njih izbacila novu pesmu "Vinari", te su ih novinari pitali kako im se čini projekat mlade koleginice.

"Potpuno je drugačije, jako je lepo. Mislim da će biti interesantna ta lokacija, mislim da se i pesma zove 'Vinari', to je normalno. Nisu isti autori, nemoguće da baš toliko budu isti s obzirom na to da je isti prostor. Meni je to super", rekla je Slađana, dok je Peđa istakao da mu je Mirna jako draga koleginica:

"Ja nisam ni znao da smo snimali na istoj lokaciji, ona je meni kao sestra", dodao je Peđa.

Poslušajte celu izjavu:

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“Nemoguce da su isti”: Slađana i Peđa snimili spot na istoj lokaciji kao koleginica Mirna Košanin, evo da li su kopirali jedni druge
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Mirna Košanin se sinoć oglasila na svom Instagram profilu povodom aktuelne situacije, te otkrila o čemu se radi:

"Vidim da se dosta polemiše o mom spotu, pa bih ovim putem ukratko navela par činjenica. Spot za pesmu 'Vinari' snimljen je sredinom maja meseca na pomenutoj lokaciji. Najavila sam isti 12. septembra na svim svojim društvenim mrežama. Neki od kadrova jesu izbačeni, naprasno. Slađanu ne poznajem, a Peđu zaista volim kao brata! Dalje se neću oglašavati po pitanju ove teme."

Interesantno je da je Mirna i dan pre, na svom Instagramu objavila album fotografija i video snimaka koji su, kao je otkrila, morali da budu izbačeni iz spota:

"Mali tragovi čarolije koji na žalost nisu dobili mesto u spotu za pesmu 'Vinari'", napisala je ona.

Pogledajte kadrove iz njenog spota:

Bonus video:

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“Zaplakala sam”: Slađana Mandić otkrilla kako je reagovala kada je prvi put čula pesmu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

Mirna Košanin peđa jovanović slađana mandić

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