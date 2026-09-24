Stojin sin prekinuo emisiju, obratio se majci: Saznao šta ona misli o njegovoj devojci, poručio joj jedno

U rijalitiju "Elita 10", Milan Popov brani svoju vezu sa Radojkom Jovanović nakon tvrdnji da ga majka Stoja ne podržava.

Izvor: Youtube printscreen/ Zadruga

Odnosi u rijalitiju "Elita 10" ponovo su dostigli tačku ključanja nakon tvrdnji da folk pevačica Stojanka Novaković Stoja navodno ne podržava vezu svog sina Milana Popova sa 16 godina mlađom Radojkom Jovanović Radom.

Tokom emisije, voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje gledalaca koje je bilo direktno upućeno Stojinom sinu Milanu.

"Kako komentarišeš to što ti majka ne podnosi Radojku i blam je tvog izbora?"

Pogledajte kako izgleda u Eliti:

Vidno iznenađen tvrdnjama, Milan Popov odmah je stao u odbranu svoje partnerke i poručio da u takve priče ne veruje dok ih sam ne čuje od majke.

"Ja ne verujem u to, kada ja to budem čuo i video to, reći ću to. Ne verujem u to, a kada bi bilo tako, ona bi morala da podrži moj izbor, jer je to moj izbor".

"Sve ćemo videti kada izađem napolje"

U razgovor se ubrzo uključila i 20-godišnja Radojka Jovanović, koja smatra da pevačica nema razloga za negativan stav jer se još uvek nisu lično upoznale.

"Ne verujem da je to rekla, jer me nije upoznala. Ona neće davati izjave, to je Milan rekao, mi ćemo videti sve kada izađem napolje".

Milan i Radojka započeli su emotivnu vezu pred kamerama u "Eliti 10" i od tada ne kriju emocije. Njihov odnos privukao je veliku pažnju javnosti, kako zbog generacijske razlike od 16 godina, tako i zbog činjenice da je Milan sin poznate pevačice.

Inače, Stoja se ranije, povodom Milanovog 38. rođendana, obratila sinu emotivnim rečima:

"Milane, srećan rođendan i da si živ i zdrav, da ti se sve želje ostvare. Voli te puno tvoja mama."

Izvor: Blic / MONDO