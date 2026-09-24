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Telo sina Sindi Kraford vraćeno porodici: Sestra se slomila kada je videla šta mu je na ruci

Telo sina Sindi Kraford vraćeno porodici: Sestra se slomila kada je videla šta mu je na ruci

Autor Jelena Sitarica
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Presli Gerber uskoro će biti sahranjen, a nakon obdukcije, nadležni organi su vratili telo porodici.

Telo sina Sindi Kraford vraćeno porodici Izvor: Instagram/kaiagerber

Presli Gerber, sin čuvenog supermodela i manekenke Sindi Kraford i biznismena Randea Gerbera preminuo je pre nekoliko dana u rehabilitacionom centru, a vest o njegovoj smrti raznela je porodicu

Sindi i njen suprug su prvi put su uslikani juče dok su napuštali porodični dom ne skrivajući tugu zbog stravičnog gubitka.

Sada je telo mladića konačno vraćeno porodici, a prema najnovijim informacijama, još uvek nije zvanično utvrđeno šta je zaustavilo rad srca.

Kako pričaju izvori, porodica se slomila kada je videla Preslijevo telo, naročito njegova sestra Kaja sa kojom je bio izuzetno blizak.

"Kaja i Presli bili su neverovatno bliski", rekao je izvor za Page Six, navodeći da mlada manekenka veoma teško prolazi kroz period nakon njegove smrti.

Prema rečima izvora, Kaja je gubitak podnela "veoma, veoma teško", posebno zbog toga što je sa starijim bratom imala odnos koji je prevazilazio uobičajenu bliskost između braće i sestara.

Navodno je Kaju potpuno slomilo kada je videla svoje ime istetovirano na Preslijevoj ruci, što je on uradio još 2018. želeći da pokaže koliko je voli.

Izvor: Instagram/kaiagerber

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Tagovi

sindi kraford sin tijelo

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